Ratsutamise meistrid on Hendrik Klausson ja Sandra Soomre

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 27. september 2016. Hobuste meister Hendrik Klausson ja Kuvvat. FOTO: Katrina Kaasik Laupäeval toimusid Kõljala tallis Saaremaa meistrivõistlused ratsutamises. Päeva jooksul tehti üle 50 stardi.



Võistluspäev algas kõige rohkemate startidega peetud proovikivisõiduga, kus omavahel võttis mõõtu lausa 27 paari. Algajatele ratsutajatele ja noortele hobustele mõeldud sõidus oli kiireim Jaquelin Putnik hobusel Rooma, teiseks tulid Katariina Aulik ja Rio-Moskito ning kolmandaks Janika Tasane ja Roosa.



“See näitab, et ratsaspordil on väga hea kasvulava, sest mõne aasta pärast peaks enamus nendest osalejatest võistlema juba põhiparkuurides,“ ütles Kõljala talli perenaine Kristine Järsk rahulolevalt, lisades, et osalejaid oli üle Saaremaa lausa seitsmest tallist.



Ponide 80 cm kõrguses sõidus võttis mõõtu kokku 16 võistluspaari, kellest üheksa meistrivõistluste arvestuses. Ponide Saaremaa meistriks tuli Sandra Soomre Tika talu täkul Raket. Hõbedale jäid Karmen Udeküll ja Wiktooria ning napilt 15 sajandiksekundiga sai pronksi Eeva-Helga Kupits Aroomil.



Hobuste arvestuses 100 cm parkuuris oli kokku üheksa sõitjat ja kulla võistlesid välja Hendrik Klausson ja Kuvvat. Teise koha said Erika Eding ja Red Rose, kuid meistrivõistluste arvestuse hõbeda pälvisid kolmandaks jäänud Mari-Ann Udeküll ja Western. Pronksi sõitsid välja Martina Rihkrand ja Ferdinand A.



