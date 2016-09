Vollenaised kaotasid Soomele ja Ungarile 2:3

Sport

Autor: MM Teisipäev, 27. september 2016. Nette Peit. Eesti naiste võrkpallikoondis pidas reedest pühapäevani Euroopa meistrivõistluste teise valikturniiri mänge Poolas Bielsko-Białas.



Kui esimesel turniiril kaotati Ungarile 1:3 ja võideti Soomet 3:2, siis nüüd saadi Ungarilt üks geim rohkem kätte, aga soomlannadel lasti võtta sama tulemusega revanš. Poola naiskond oli kõigist üle ja ka Eesti koondisel ei olnud tugevate poolataride vastu mingit võimalust.



Ungari vastu oldi ees geimidega 2:1, kuid neljas geim läks siiski käest – 14:25. Otsustavas geimis oldi võidule üsna lähedal, aga lõpus olid ungarlannad siiski kindlamad. Ajalukku läks järgmine tulemus: Eesti – Ungari (-16, 20, 23, -14, -13). Nette Peit tõi Eestile kümme punkti, Eliisa Peit lisas viis. Platsil käis ka Kaisa Õunpuu.



Nagu kirjutas volley.ee, siis pühapäeval seisis eestlannadel ees duell selle nimel, kummal pool Soome lahte praegu paremat võrkpalli mängitakse. Sel korral tuli paraku naabrite 3:2 (21, -20, -15, 22, 13) paremust tunnistada.



Tegelikult oli hea võimalus ka matš enda kasuks kallutada, kui otsustavas geimis spurditi ette 3:0, juhiti 10:7 ja 12:10.



