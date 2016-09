Sport

Jürgen Ligi võidutses duatlonil

Teisipäev, 20. september 2016.



Autor: Ahto Jakson, Gunnar Usin Teisipäev, 20. september 2016. Värske välisminister Jürgen Ligi Saaremaa duatlonil pedaalimas. Foto: Tambet Allik / arhiiv Alles eelmisel nädalal president Toomas Hendrik Ilvese poolt välisministriks nimetatud 57-aastane Jürgen Ligi võistles üleeile 21. Saaremaa duatlonil, kus saavutas M50 vanuseklassis esikoha. Üldvõidu pälvis 30-aastane Harri Sokk Tabasalust.



Pühapäeval Kuressaares toimunud 21. Saaremaa duatloni, mis oli ühtlasi Eesti triatloni liidu duatloni karikasarja 5. etapp, võitis M50 vanuseklassis (üldarvestuses 22 startija seas 12.) Saaremaa juurtega Jürgen Ligi. “Nojah, isa on mul pärit Saaremaalt Suur-Rahula külast,” ütles Ligi eile Meie Maale. 8 km jooksu + 33 km rattasõitu + 4 km jooksu andis värskele välisministrile lõpuajaks 1:54.47.



“Olin 20-nda eluaastani Eestis arvestatav jooksumees. Parimaid tulemusi saavutasin staadionil 1500 meetri jooksus. Kuna olin ka hea ujuja, siis triatloni juurde ärgitas mind minema tegelikult minu naine. See juhtus alles 1999. aastal, kui olin 40 saamas.



Praegu tunnen end ratta seljas palju kindlamalt kui jooksurajal. Vigastust on ka rattaga raskem saada. Loomulikult teen ka trenni ja selle raske alaga tegelen nii kaua, kui jumal tervist annab ning amet seda teha lubab,” andis Ligi oma triatleedi elu kohta lühikese ülevaate.



Duatlon algas 8 km pikkuse jooksuga Kuressaare tervisepargi kahekilomeetrisel ringil. Esimese jooksuringi järel püsis koos trio Karl-Rauno Miljand, Mart Suurkivi ja juunioride arvestusse kuuluv Henry Räppo.



Pärast kahte ringi jäi Räppo põhiklassi meestest veidi maha. Kolmanda ringi lõpuks rebis end Mart Suurkivist lahti Karl-Rauno Miljand, edestades konkurenti kümnekonna meetriga. Kolmandaks kerkis mullune võitja Harri Sokk ning neljandal positsioonil jätkas Henry Räppo.



Sokk pani rattaetapiga võidule aluse



Samas järjestuses läksid mehed ka vahetusalasse, et suunduda 33 kilomeetri pikkusele rattaetapile. Jalgratastel tuli võistlejatel sõita mitu korda Kaevu tänava ja Marientali tee ristmikust Roomassaare sadamasse ning tagasi. End jooksuetapil tagasi hoidnud T3 Triathlon Team esindaja Harri Sokk tõusis pärast rattasõitu kindlaks liidriks juba suure vahega järgnevate ees.



Pärast rattasõitu Saaremaa duatloni võitjas ja rändkarika saajas enam kahtlust ei olnud. 4 km jooksu tervisepargis kulus Sokule esikoha vormistamiseks ja võiduajaks märgiti 1:33.14.



“Mul ei ole kiirus kõige parem. Olengi aeglase algusega. Valmistun pikaks triatloniks. Pulss üle 160 löögi ei tõuse praegu. Kuna tegemist on pikemat sorti duatloniga, peabki esimest jooksuetappi rahulikult võtma, muidu ei suuda ratast sõita,” rääkis Sokk.



Tema sõnul tehakse tihti viga, et minnakse esimest jooksuetappi täiega panema ja mõeldakse, et rattasadulas saab puhata.



Teist lõpetajat tuli finišisse oodata üle kahe minuti. Üldarvestuse teine ja ühtlasi parim juunior oli Henry Räppo Ujumise Spordiklubist ajaga 1:35.28. Kolmanda koha sai Mart Suurkivi (T3 Triathlon Team) ajaga 1:35.39.



