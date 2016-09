Sport

Ott Tänak tagasi M-Spordi tiimi?

Teisipäev, 20. september 2016.



Autor: MM Teisipäev, 20. september 2016. Ott Tänak (vasakul) ja M-Spordi juht Malcolm Wilson. Foto: M-Sport Autoralli MM-sarja ametlikul kodulehel wrc.com spekuleeriti järgmise aasta osas ning ennustatakse, et Ott Tänak liitub kolmandat korda M-Spordi meeskonnaga, vahendab sport.err.ee.



Kindlalt sõidab 2017. aastal M-Spordi Fordiga prantslane Eric Camilli, kel on juba leping taskus, kuid kellest saab teine sõitja, pole veel teada.



Wrc.com ennustab, et selleks saab Tänak, kes tänavusel hooajal sõidab teatavasti DMACK-i tiimi ridades. “Tänak on sel aastal näidanud head kiirust ja kuna uute reeglite tõttu järgmisel aastal DMACK-i tiimi ilmselt enam pole, oleks ta M-Spordile loogiline valik. Ja Tänak on juba testinud M-Spordi 2017. aasta Fiesta RS-i,” kirjutati wrc.com lehel.



