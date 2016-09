Sport

Pööripäevajooksule!

Teisipäev, 20. september 2016.



Jooksu sügisesse ehk 139. pööripäevajooksu start antakse laupäeval, 24. septembril kell 12 Loode tammikus. Ühtlasi on tegemist tervisespordisarja “Liikudes tervemaks” etapiga.



Joostakse kahel erineval distantsil. Lühemale ehk 2,5 km pikkusele võistlusmaale oodatakse soo- ja vanuseklasside järgi kuni 10-aastasi tüdrukuid, 11–14-aastasi tüdrukuid, 15–18-aastasi neidusid, kuni 35-aastasi naisi, üle 35-aastasi naisi, kuni 10-aastasi poisse, 11–14-aastasi poisse, tervisejooksjaid ja tervisekäijaid.



Poole pikemal ehk 5 km pikkusel distantsil jooksevad 15–18-aastased noormehed, mehed, ning vanuseklassid M40, M50 ja M60. Ajavõtt toimub kiipidega.



Autor: MM

