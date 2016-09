Sport

Mairo Mändla jättis võidu koju

Esmaspäev, 19. september 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 19. september 2016. Mairo Mändla on võitjana saabunud esimese Ultima Thule maratoni finišisse. FOTO: Valmar Voolaid Esimesel Ultima Thule maratonil tegi ajalugu saarlane Mairo Mändla, kes 33 põhidistantsi jooksja seas võitjana üle finišijoone tuli. Ka naiste arvestuses kuulus võit just Saaremaa jooksjale Annika Vaherile, kes põlvevigastust trotsides võistlemist jätkab.



Et need saarlased, kes Ultima Thule maratonil ei osalenud ja võib-olla mõni neist loeb sellest spordiüritusest esmakordselt just tänase Meie Maa külgede vahendusel, olgu kõigepealt selgituseks öeldud, et siin ei ole samanimelise Eesti tuntud rokibändiga peale ühise nime rohkem midagi ühist.



Antiik- ja keskaegses kirjanduses kasutusel olnud ladinakeelne sõnapaar Ultima Thule tähendab salapärast saart maailma äärel või ka inimvõimete äärmist piiri. Lennart Meri väidab oma raamatus “Hõbevalge”, et ajaloo esimene maadeuurija, kreeklane Pytheas jõudis 4. sajandil enne Kristuse sündi Saaremaale ja nimetas selle Ultima Thuleks.



Teema tõusis uuesti päevakorda Raul Talviku 2015. aastal ilmunud teose “Teekond maailma ääreni” kaudu. Ajakirjanik Rasmus Kagge ettepanekul sai esimene Ultima Thule maraton Saaremaal nüüd ära joostud.



Rada kulges tasasel asfaldil ja vahelduva kattega pargiteedel, läbides Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla kergliiklusteid. Joosti ka Roomassaare poolsaarel, Lilbi, Kärdu ja Vaivere külasid läbivatel teedel ning Muratsi sadamasse viival teel. Ilm oli maratonijooksuks igati sobilik – temperatuur 12 – 16 kraadi C, tuul 2 – 4 m/s, vahelduvalt pilves ja kuiv.



Kuus päeva tagasi Tallinnas poolmaratonil ajaga 1:14.59 8. koha saanud Mändla läbis Ultima Thule maratoni ajaga 2:49.59, kirjutab jooksja.ee. Tegemist on tema teise maratoniga.



Elu esimese maratoni jooksis Mändla möödunud aastal Tallinnas Vana-Aasta Heategevusjooksu raames, mille lõpetas ajaga 2:47.06.



“Ajalist eesmärki ma ei seadnud. Tahtsin täna ennast võimalikult hoida ja trass rahulikult läbida, kuid Margus Luhtoja tõmbas kohe algul tempo üles. Ega ma nii lihtsalt ei tahtnud mandrimehele võitu anda ja võtsin talle kohe sappa,” rääkis Mändla ajakirja Jooksja Jooksuportaali uudistele. Luhtojal hakkas 3. kilomeetril pistma ja nii läks saarlane oma teed.



“Kasutasin kerget jalga ära, et vaadata, mis tuleb. Maraton on nii ettearvamatu ala, et seal võib kõike juhtuda, ” lisas Mändla jooksja.ee vahendusel.

Mändla hinnangul oli hea üksi ees joosta, sest rada osutus vaheldusrikkaks.



“Viimasel 10 kilomeetril läks mul raskeks, sest ei ole ju spetsiaalset maratonitrenni teinud. Üle kahe ja poole tunni jooksmine kulutab ära,” sõnas Mändla, kes edestas teise koha saanud Luhtojat ligi kaheksa minutiga. Kuus päeva tagasi Tallinnas joostud poolmaratonist tundis ta end taastunud olevat.



Nüüd võtab ta taastumiseks aja maha ning stardib kuu aja pärast Saaremaa kolme päeva jooksul. “Tulemused on kogu aeg paranenud. Järelikult teen õiget asja ega pole üle pingutanud,” hindas Mändla.



Maratoni põhidistantsi



lõpuprotokollist võime leida veel järgmiste tublide saar-laste ja Saaremaa juurtega inimeste nimed: 5. Anti Toplaan, 10. Taavi Eigo, 11. Tiit Tilk, 12. Karel Lember, 14. Taimi Kangur, 16. Kaja Õispuu, 19. Anne-Li Tilk, 25. Ülar Jürviste, 26. Egeli Põldpüü, 27. Maris Talvik, 28. Valdo Kanemägi, 29. Agne Peetersoo, 30. Raili Rüütel, 33. Raili Nõgu.



Poolmaratoni distantsil oli osalejaid mõistagi rohkem ja meestest võitis Alan Lebrecht ajaga 1:19.44. Teisena lõpetas Mardo Lundver 1:21.41-ga ning kolmandana kuus päeva tagasi Tallinnas poolmaratoni jooksnud Ahto Jakson (SK Prorunner) ajaga 1:22.35, kirjutab jooksja.ee. Naistest jõudsid poodiumikohtadele Liina Saar ajaga 1:42.33, Grete Kokk (KG) ajaga 1:43.01 ja Anni Kokk (mõl KG) 1:45.00.



Kuressaare linnapea Madis Kallas ja maratoni idee autor Rasmus Kagge läbisid poolmaratoni vastavalt 2:04.37,9 ja 2:04.38,2 -ga.



“Esimese aasta eesmärk on käivitada arutelu, millal võiks Ultima Thule maraton toimuda, et see sobituks maailma spordikalendrisse, ja kuidas teha seda nii, et maraton meelitaks Saaremaale külalisi mitte ainult Tallinnast ja Jõgevalt, vaid ka Uus-Meremaalt ja Kanadast”, vahendatakse Kuressaare linnavalitsuse pressiteates Ramus Kagge sõnu.



***





Annika Vaher põeb maratonihaigust



“Maraton on mul nagu haigus,” ütles naiste võitja, 44-aastane Annika Vaher naljatamisi eile Meie Maale antud lühiintervjuus.



“See on nagu mingi seletamatu sõltuvus. Vasak põlv ei ole lasknud mind viimasel ajal treenida. Võtsin enne starti valuvaigistit, et üldse joosta saaks. Jooksu ajal oligi enam-vähem korras kõik, kuid kohe peale finišit seisma jäädes läksid valud nii hulluks, et isegi kiirabi tuli asja kaema. 30-45 minutiga taandusid valud siiski taandusid.”



Vaheri isiklik tippmark on maratonijooksus 3:06.02. Laupäeval joostud 3:32.57 jääb sellele pea poole tunniga alla.



“Pean selle aja ja oma tervisliku seisukorraga praegu leppima. Arst ütles mulle, et vasak põlv tuleb ära vahetada, see tähendab, et uus põlveliiges tuleb panna. Eks näis, mis saab, sest seda põlve on 25 aastat tagasi juba opereeritud. Siis olid probleemid meniskiga,” rääkis Vaher oma probleemidest põlvega.



“Enne 11. juunit, kui jooksin Helsingis poolmaratoni, tegin viimase võistlusjooksu eelmisel sügisel novembris toimunud Stockholmi talvemaratonil,” rääkis Vaher oma pikast võistluspausist.



