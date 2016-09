Sport

Viikingid kaotasid liidrite duellis Elvale

Esmaspäev, 19. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 19. september 2016. Maarek Suursaar (paremal) lõi seekord ainsa värava. Foto: Agathe Kriska Eesti meeste Esiliiga B jalgpallimeistrivõistlustel võttis FC Kuressaare laupäeval Kuressaare linnastaadionil peetud 30. vooru mängus vastu oma põhikonkurendi FC Elva, kes asub liigatabelis teisel kohal ja pidi 1:2 kaotusega leppima.



“Meie mehed tegutsesid mängu alguses pisut närviliselt, eriti kaitses, ja nii löödi meile kohe kiire värav,” rääkis FC Kuressaare esindaja Martti Pukk vahetult peale lõpuvilet Meie Maale.



“Olgugi, et meil õnnestus lüüa üsna kohe viigivärav, lõi nende liider Kuresoo esimesel poolajal teisegi värava. Teisel poolajal valdasime palli meie, lõime mitmeid ohtlikke olukordi, kuid palli väravasse toimetada kahjuks ei õnnestunud.”



Nii võisid Elva poolehoidjad lippude lehvides ja juubelduste saatel Kuressaare staadionilt lahkuda. Esiliiga B tabelit juhib endiselt FC Kuressaare, kes on 30 mänguga kogunud 62 punkti. Elva tõusis selle võiduga viie punkti kaugusele. Pidada jääb veel kuus mängu, neist järgmine eeloleval reedel sealse JK Welco vastu.



“Meie eesmärk ei ole tabel, vaid mängida iga mäng korralikult ja kui seda teeme, siis tuleb ka liigavõit pealekauba,” ütles Pukk fckuressaare.ee vahendusel lootusrikkalt. “Meie mehed tegutsesid mängu alguses pisut närviliselt, eriti kaitses, ja nii löödi meile kohe kiire värav,” rääkis FC Kuressaare esindaja Martti Pukk vahetult peale lõpuvilet Meie Maale.“Olgugi, et meil õnnestus lüüa üsna kohe viigivärav, lõi nende liider Kuresoo esimesel poolajal teisegi värava. Teisel poolajal valdasime palli meie, lõime mitmeid ohtlikke olukordi, kuid palli väravasse toimetada kahjuks ei õnnestunud.”Nii võisid Elva poolehoidjad lippude lehvides ja juubelduste saatel Kuressaare staadionilt lahkuda. Esiliiga B tabelit juhib endiselt FC Kuressaare, kes on 30 mänguga kogunud 62 punkti. Elva tõusis selle võiduga viie punkti kaugusele. Pidada jääb veel kuus mängu, neist järgmine eeloleval reedel sealse JK Welco vastu.“Meie eesmärk ei ole tabel, vaid mängida iga mäng korralikult ja kui seda teeme, siis tuleb ka liigavõit pealekauba,” ütles Pukk fckuressaare.ee vahendusel lootusrikkalt.

Veel artikleid samast teemast »