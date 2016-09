Sport

Petankerid tõmbasid karikale joone alla

Esmaspäev, 19. september 2016.



Laupäeval kogunesid maakonna parimad petankerid Kuressaare titeranna juures asuvale Tivoli platsile, et selgitada maakonna parim petankimängija singlis ehk üksikmängus.



Kohale tuli 15 meest, nende seas ka hiljuti trios koos tartlase Aimar Poomiga Eesti meistriks tulnud Marek Kolk ja Urmo Auväärt, kes peaasjalikult vabariigis toimunud võistluste kattumise tõttu sel hooajal maakonna karikaetappidel pigem eksikülalise rolli jäid.



Veerandfinaalid: Marek Kolk – Urmas Talistu 13:6, Urmo Auväärt – Alex Lember 13:4, Ain Koplimäe – Jüri Janson 13:10, Gunnar Usin – Mihkel Vinkel 13:3.

Poolfinaalid olid suhteliselt ühepoolsed, kus Kolk võitis Koplimäed 13:6 ja Usin oli parem Auväärtist 13:5. Esikohamängus saavutas Kolk algedu 6:0, kuid seejärel leidis oma mängu ka Usin, kes finaalmatši tulemusega 13:8 lõpuks enda kasuks pööras.



Pronksimängus võitis võistluste promootor Ain Koplimäe tulemusega 13:5 Urmo Auväärti. Karikavõistluste arvestuses teist ja kolmandat kohta hoidnud Enno Kermik ja Gabriel Alesmaa oma alagruppides kahe parema hulka ei pääsenud ning kohtusid mängus 9.-10. kohale, kus edu saatis Kermikut.



Naiste üksikmängus võidutses Katrin Lember, kes alistas kolmemängulises seerias Oona Koplimäe tulemusega 2:1 ja tasuks üksikmängu kuldmedal.

Üheksast etapist koosnevate karikavõistluste üldarvestuses kujunes meeste esikuuik alljärgnevaks: 1. Gunnar Usin 250, 2. Enno Kermik 184, 3. Gabriel Alesmaa 172, 4. Jüri Janson 169, 5. Ain Koplimäe 164, 6. Urmo Auväärt 125 kohapunkti.



Naiste arvestust valitses ülivõimsalt Oona Koplimäe, kes kogus 185 kohapunkti. Talle järgnesid 2. Ulvi Hallik 65, 3. Katrin Lember 53, 4. Senta Koplimäe 42, 5. Ingela Auväärt 40, 6. Terje Pahk 30 kohapunkti.



