Sport

Saaremaa vutimeister on Torgu

Teisipäev, 13. september 2016.



Saaremaa jalgpallimeistriks kuulutati Torgu meeskond koosseisus Mart Undrest, Marion Toompuu, Mikko Undrest, Tanel Noot, Karl Riim, Marko Saar, Mario Stern, Andrus Ruttu, Alari Saar, Priit Suluste, Priit Tiit-son, Janek Piht, Kert Mandel, Kaarel Raamat, Reigo Äär, Peeter Villako, Janek Meet, Priit Vanem, Stenver Matt, Ivar Kärme ja Timo Ojavee.



Teise koha sai Salme SK, kolmanda FC Taritu ja neljandaks jäeti seekord Kaarma SK.



Meistrivõistluste üheteistkümnes kohtumises löödi kokku 60 väravat. Jala said valgeks koguni 32 mängijat, neist parimana lõi viis väravat Mario Stern (Torgu), kellele järgnesid Arli Saar (Salme SK) ja Priit Suluste (Torgu) nelja tabamusega.



