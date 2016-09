Sport

Nurme ja Noot võidukad

Esmaspäev, 12. september 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 12. september 2016. Tiidrek Nurme (vasakul) ja Ibrahim Mukunga Wachira vahetult peale Sügisjooksu finišit fotograafidele poseerimas. FOTO: Priit Simson / Delfi Sport SEB Tallinna Maraton raames peetud 10 km pikkuse Sügisjooksul ja 5 km pikkusel Noortejooksul pälvisid võitjaau Saaremaa jooksjad Tiidrek Nurme ja Andi Noot.



SEB Tallinna Maraton on Eesti suurim rahvaspordisündmus, mis pani seeord liikuma umbes 20 000 liikumisharrastajat. Inimesed said end proovile panna maratoni, poolmaratoni ja kümne- ning viiekilomeetrisel jooksu-, käimis- ja kepikõnnidistantsidel. Toimusid ka Mesikäpa lastejooksud.



Esmakordselt toimusid SEB Tallinna Maratoni üritused kolmel päeval ja nii oli tegemist omalaadse jooksufestivaliga. Reede õhtul oli kavas viie kilomeetri pikkune Nike Noortejooks, mille stardiprotokollis figureerisid koguni 2479 harrastaja nimed. Ülekaaluka võidu saavutas soolojooksu teinud praegune Eesti parim keskmaajooksja Andi Noot (pildil) ajaga 13.31.



“Septembris tehtud soolojooksu kohta on see aeg täiesti okei Maale. Start oli Vabaduse väljakul Vabaduse samba kõrval. Niipea kui pauk käis, panin kohe kõva tempo peale ja järele ei suutnud mulle keegi tulla. Vaatasin vahepeal kella ka ja läbisin kilomeetreid umbes 2.53-ga. Nii see võit tuli,” ütles Noot Meie Maale.



“Nüüd on plaan Jõgevamaal metsatööd teha. Oktoobri alguses hakkan tasapisi talviseks sisehooajaks valmistuma. Peamiseks eesmärgiks on võetud märtsis Serbias toimuv sise-EM, kus soovin osaleda nii 1500 kui 3000 meetri distantsidel,” rääkis Noot oma tulevikuplaanidest.



Laupäeval joosti traditsiooniline SEB maratoni Sügisjooks, kus osales koguni 5242 jooksjat ja kokku läbis raja umbes kümme tuhat liikumisharrastajat. Uuenenud rada juhatas osalejad esmakordselt läbi Kalamaja piirkonna ning Kultuurikatla, kuid enamus rajast kulges jooksu võitnud Tiidrek Nurme (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi) sõnul siiski asfaldil.



Nurme sai võiduajaks iskilikku rekordit märkivad 29 minutit ja 42 sekundit, edestades finišis kümne sekundiga Ibrahim Mukunga Wachirat Keeniast. Ka kolmas mees oli keenialane Victor Kamuren Ketienya.



“Kui vaadata Eesti tänavajooksu võistluskalendrit, siis tegemist oli kahtlemata kõige olulisema jooksusündmusega. Mõtlesin algul ka poolmaratoni peale, aga Rio OM maraton on pisut veel jalgades. 10 km tundus risk väiksem ja väljakutse suurem, kuna algselt pidi 10 km jooksma ka Roman Fosti,” rääkis Nurme Meie Maale.



Nurme: sihin Tokyo OM-i



“Algus oli superkiire. Läksin kahe keenia jooksjaga teistel eest ära. Lõpuks õnnestus neidki õige taktikaga edestada. 8 km kohal vajus ära Ketienya ja kilomeeter enne lõppu ka Mukunga. See oli magus revanš hiljuti Pärnu kahe silla jooksul saadud kaotuse eest. 29.42 on minu uus 10 km maanteejooksu isiklik rekord. Olen selle jooksu nüüd seitse korda võitnud, kuid nii kõva konkurentsi pole mul siin kunagi olnud,” hindas Nurme.



