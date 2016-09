Sport

Kajupank sai koondisega kaks kaotust

Esmaspäev, 12. september 2016.



Eesti meeste korvpallikoondis pidi Euroopa meistrivõistluste valikturniiril ühes alagrupis koos Poole, Valgevene ja Portugaliga. Kui kahes avamängus alistati kodus Valgevene ja võõrsil Portugal, siis kahes järgnevas mängus on koondis pidanud kaotusekibedust tundma. Esmalt kaotati võõrsil tugevale Poolale 64:78 (14:21, 12:15, 23:19, 15:23) ja üleeile ka Valgevenele 63:79 (20:24,13:18, 14:17, 16:20).



Kuna koduväljakul suudeti Valgevenet 19 punktiga võita, siis Eesti kaotuse tegi mõnevõrra positiivsemaks see, et viimasel rünnakul tabas Reinar Hallik 7:0 spurdi lõpetuseks kaugviske, mis viis vahe 16 silma peale, kirjutab sport.err.ee.



See tähendab seda, et asjade loogilise käigu puhul (kui nii Eesti kui Valgevene kaotavad Poolale ja võidavad Portugali), jääb Eesti Valgevenest võrdsete võitude korral tabelis siiski ette, mis võib tähendada edasipääsu finaalturniirile.



Valgevene mängus neli kolmest tabanud Hallik tõi Eesti parimana 14 punkti, Tanel Kurbas lisas 13 silma, Sten-Timmu Sokk 12 punkti ja Rain Veideman sai kirja 8 punkti ja 8 korvisöötu. Lauavõitluse kaotas Eesti koondis selgelt võimsamale vastasele koguni 26:43 ning see oli koos kehvema visketabavusega (meie 40% vastaste 48,3% vastu) ka kaotuse peamiseks põhjuseks.



Indrek Kajupank (pildil) mängis Poola vastu 15 minutit, Valgevene vastu 21 minutit ning viskas vastavalt neli ja kuus punkti. Järgmise mängu peab Eesti koondis ülehomme, kui Saku Suurhallis võõrustatakse seni võiduta jätkavat Portugali meeskonda.



Veidemani imekorv elu lõpuni meeles



“Esimeses omavahelises mängus näitas Eesti koondis oma võimekust. Meie jaoks on Eesti väga ebamugav vastane. Jõuline meeskond. Eesti mängib väga agressiivselt, pallile on kogu aeg surve,” rääkis Valgevene peatreener Aleksandr Krutikov sport.err.ee vahendusel.



"Esimeses omavahelises mängus näitas Eesti koondis oma võimekust. Meie jaoks on Eesti väga ebamugav vastane. Jõuline meeskond. Eesti mängib väga agressiivselt, pallile on kogu aeg surve," rääkis Valgevene peatreener Aleksandr Krutikov sport.err.ee vahendusel.

"Ütleme nii, olen võidu üle väga rõõmus ja oli šanss mängida tasa need 19 punkti. Aga seda Tallinna mängu ülikauget kolmest jään unes nägema ilmselt elu lõpuni."

