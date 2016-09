Sport

Aksalu peab võitlust kahel rindel

Esmaspäev, 12. september 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 12. september 2016. Mihkel Aksalu Pärnus peetud sõprusmängus Maltaga. FOTO: Priit Rauniste Kuressaarest pärit 31-aastane jalgpalliväravavaht Mihkel Aksalu pidi Eesti koondises ja Soome kõrgliigas SJK eest mängima kümne päeva jooksul kolm kohtumist. Tulemuseks võit, viik ja kaotus, kuid koondisemängudes tervikuna asjad hetkel kõige paremini siiski ei lähe, sest kahel korral Eesti koondise väravat kaitstes oli ta sunnitud oma selja tagant koguni kuus palli üles korjama.



Esmalt pidas Eesti vastavatud Pärnu rannastaadionil sõprusmängu väikeriigi Malta vastu. Seda kohtumist nimetati jalgpalliajakirjanike poole eelseisva MM-valiksarja peaprooviks. Mõistagi tuldi väljakule võidumõtetega, kuid 1:1 viik jättis paremat soovida.



“Mänguliselt tegime palju häid asju, kuigi tulemus pole selline, mida soovisime. Külaliste õnnelik viigivärav tuleb kanda minu ja keskkaitsja Nikita Baranovi halva kommunikatsiooni arvele,” ütles Aksalu Delfile antud usutluses.



Väravaolukorra kohta, kus Baranovi õnnetu klaarimisüritus lendas üle Aksalu ning väravajoonelt surus Malta ründaja palli võrku, lisas Aksalu: “Arvan, et midagi imelist ei juhtunud. Üks hakkas mõtlema, teine hakkas mõtlema ja kokkuvõttes oligi selline kook koos. Õnneks ei jagatud täna kolme võidupunkti. Üritame kommunikatsiooni omavahel paika saada ja arvan, et sellist jama ei tohiks enam tulla.”



Bosnias köeti Eestile tõeline saun



Koondis pidas teisipäeval võõrsil MM-valiksarja avamängu Zenicas Bosnia ja Hertsegoviinaga ja sai hävitava 0:5 kaotuse osaliseks. Platsile jooksis ka koondise suurim staar, FC Liverpoolis mängiv Ragnar Klavan, keda kodupublik tema Inglismaal saadud pisivigastuse tõttu Pärnus kahjuks ei näinud.



Mäng Bosniaga näitas valusalt meie koondise kitsaskohti - klassivahe, kehvad lahendused standardolukordade kaitsmisel ja mis ehk kõige tähtsam – emotsioonitust, kirjutab sport.err.ee.



“Kui ükskõik millises sportmängus ületab vastane sind teatud asjades, siis nad võidavad ja lõppskoor tuleneb sellest, kui palju nad paremad on,” sõnas Aksalu ERR-le. “Seekord oli see 5:0 ja eks see näitab vastase klassi ja teistpidi, et meil lagunes mäng ära.”



Samuti jäi seda mängu varjutama koondise kapteni Ragnar Klavani penaltiolukorras saadud vigastus. Tahe kaaslasi aidata ei lubanud Liverpooli keskkaitsjal väljakult lahkuda.



“Raske oli meeskonda sellisel raskel hetkel jätta. Andsin endast parima,” ütles sport.err.ee vahendusel Klavan, kelle sõnul venib tema vigastuspaus nüüd suure tõenäosusega veelgi pikemaks.



“Kui Mihklit (Aksalu, toim.) poleks olnud, olnuks seis 0:9, mitte 0:5,” ütles Klavan Õhtulehe spordiajakirjaniku Ott Järvela hallatava Facebook’i grupi Ott Järvela Jalgpallipunker vahendusel. Grupi kommentaaridest võib lugeda ka seda, et Aksalu oli selles mängus ainus Eesti koondislane, kelle silmis põles tahtmine ja emotsioon.



Nullimäng Soomes



Soome jalgpalli kõrgliiga 25. voorus õnnestus Aksalul Seinäjoki läinudreedeses kodumängus Turu Interiga oma puur puhtana hoida. Nii teenis Aksalu koduklubi Billy Ionsi seitsmenda minuti väravale minimaalse 1:0 võidu. Eesti koondise väravavaht mängis kaasa kogu kohtumise, kirjutab Soccernet.ee.



Liigatabelis asub SJK 12 meeskonna konkurentsis 39 punktiga hetkel seitsmendal kohal. Vahed on väikesed, kuna Albert Prosa koduklubi Rovaniemi on viiendana kogunud vaid ühe punkti enam.







Eesti koondise mängukalender 2018. aasta MM-valiktsüklis



6. september 2016 kell 21.45 Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti

7. oktoober 2016 kell 21.45 Eesti – Gibraltar

10. oktoober 2016 kell 21.45 Eesti – Kreeka

13. november 2016 kell 21.45 Belgia – Eesti

25. märts 2017 kell 19.00 Küpros – Eesti

9. juuni 2017 kell 21.45 Eesti – Belgia

31. august 2017 kell 21.45 Kreeka – Eesti

3. september 2017 kell 19.00 Eesti – Küpros

7. oktoober 2017 kell 19.00 Gibraltar – Eesti

