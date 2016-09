Sport

Tiidrek Nurme keenialase järel Pärnus teine

Teisipäev, 06. september 2016.



Saarlasest olümpiamaratoonar Tiidrek Nurme sai pühapäeval Pärnus Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul 10 km distantsil teise koha ajaga 30.04. Jooksu võitis keenialane Ibrahim Mukunga 29.46-ga.



Saarlaste kohad Kahe Silla jooksul: 17. Mairo Mändla 33.47; 28. Kalev Õisnurm; 35.13; 78. Ahto Jakson 38.04; 102. Tambet Allik 39.09; 137. Raigo Saar 40.15; 146. (N11.) Liliana Torn 40.27; 428. Mart Aru 46.22; 434. Oliver Mändla 46.34; 435. Tarmo Mändla 46.34; 741. Laas Õun 51.16; 764. Ando Põlluäär 51.39; 1073. Indrek Ratas 55.26; 1074. Jorma Ratas 55.26; 1193. (N 307.) Kai Kaseväli 57.02; 1276. (N 356.) Egeli Põldpüü 58.06; 1300. (N 369. TC 7.) Lisett Alt 58.18; 1458. (N 462.) Vilvi Vallik 1:00.59; 1716. (N 645.) Raili Nõgu 1:07.00; 1867. (N 765.) Urve Kaseväli 1:12.38. Nurme pööras tähelepanu jooksu esimesele poolele, sest 5 km vaheaeg tuli nii kõva kui 14.32. “Samas tempos jätkates oleks lõpuaja jooksnud 29 minuti algusesse. Andsime ikka korralikult minna. Mukunga võttis tempo üles. Lõpp läks raskeks, sest olümpia maraton andis veel jalgades tunda,” rääkis Tiidrek Nurme. Veidi rahulikum algus oleks toonud tema sõnul aja 29.30 kanti.“Isegi väsimusega jalgades näitas võistlus, et suudan ka siis pingutada. Mõtlesin laupäeva õhtuni, kas minna starti või mitte. Kuna tegemist on nii põneva üritusega, siis ei saanud ära jätta. Ega Eestis hooajal teist sellist jooksu ei ole, kus kõik paremad tulevad kohale. Raske oleks olnud kodus võistlust pealt vaadata,” tõdes Nurme.Pärnu jooksul kuulus saarlastele kolm vanuseklassi esikohta. Kalev Õisnurm võitis M40 vanuseklassi, Liliana Torn N45 vanuseklassi ja Tambet Allik M60 vanuseklassi.Saarlaste kohad Kahe Silla jooksul: 17. Mairo Mändla 33.47; 28. Kalev Õisnurm; 35.13; 78. Ahto Jakson 38.04; 102. Tambet Allik 39.09; 137. Raigo Saar 40.15; 146. (N11.) Liliana Torn 40.27; 428. Mart Aru 46.22; 434. Oliver Mändla 46.34; 435. Tarmo Mändla 46.34; 741. Laas Õun 51.16; 764. Ando Põlluäär 51.39; 1073. Indrek Ratas 55.26; 1074. Jorma Ratas 55.26; 1193. (N 307.) Kai Kaseväli 57.02; 1276. (N 356.) Egeli Põldpüü 58.06; 1300. (N 369. TC 7.) Lisett Alt 58.18; 1458. (N 462.) Vilvi Vallik 1:00.59; 1716. (N 645.) Raili Nõgu 1:07.00; 1867. (N 765.) Urve Kaseväli 1:12.38.

