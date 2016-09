Sport

Mihkel Räim ihkab MM-il 20 sekka

Teisipäev, 06. september 2016.



Teisipäev, 06. september 2016.



Saaremaa esirattur Mihkel Räim osales üleeile Kõrvemaal sõidetud Tallinna 19. rattamaratonil ja tuli finišisse 25-ndana. Räim rääkis Meie Maale pisut oma suhetest maastikurattaga ja eesmärkidest läheneval maanteeratturite MM-i



Pühapäeval lähetati 19. Tallinna rattamaratoni 47 km pikkusele põhidistantsile 366 ratturit. Teiste seas tegi kaasa ka valitsev Eesti meister grupisõidus Mihkel Räim, kes lubas anda konkurentidele kõva lahingu, kirjutab rattamaratonid.ee.

Maratoni võitis Caspar Austa ajaga 1:38.17, Räim kaotas talle 13 minuti ja 21 sekundiga ning sai 25. koha.



Cycling Academy Teamis sõitev Räim võib senise hooajaga rahule jääda. “Kaks etapivõitu Kanada velotuuril ja Ungari velotuuri üldvõit on minu jaoks kaks kõige eredamat hetke. Tänavune on minu elu parim hooaeg,” arvas Räim, kes on hooaja peale rattaga 26 000 kilomeetrit maha pedaalinud.





Räim: ei saanudki kohe aru, et kumm katki läks



Mihkel, kuidas oled rahul rattamaratonil saavutatud koha ja ajaga?

Võtsin seda sõitu pigem kui treeningut. Seega aeg ei oma minu jaoks tähtsust, koht oleks võinud küll vähe parem olla.



Kuidas hindad raja profiili ja millise rattaga sõitsid?

Rada oli vinge, mõned head tõusud olid ka, kuid palju oli siledat. Kuna mul endal maastikuratast ei ole, siis laenasin ratta ühelt Tartu harrastajalt. Üldiselt püsis ratas terve, kuid lõpus läks kumm katki, avastasin selle alles pärast finišit.



Kuidas kommenteerid Taaramäe teist kohta?

Ta on nii kõva tasemega vend, et kui motivatsiooni jagub, siis peabki sellisel sõidul poodiumil olema. Lisaks veel see, et ta on nooruspõlves väga palju maastikusõite võitnud. Mina aga olen maastikuratta teemas üsna võõras.



Kus sa oma vormikõveraga praegu oled 1–10 skaalal?

Vorm on vahest kaheksa peal, aga see ei ole päris see kaheksa, mis oli suvel värskena. Nüüd liigun nagu diisel. Vorm on pikalt hea püsinud tänu sellele, et suutsin õigel ajal puhata ning eks üldine tase on ka tõusnud.



Millised on eesmärgid oktoobri keskel Kataris toimuval MM-il?

