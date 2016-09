Sport

Timo Tammemaa jälle platsil

Esmaspäev, 05. september 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 05. september 2016. Timo Tammemaa on vigastusest taastumas. Foto: pvk.ee Euroopa meistrivõistluste valiksarja teiseks ringiks valmistuv Eesti võrkpallimeeskond jätkas vormi testimist Poolas Lubinis peetud sõprusmänguga, kui Szczecini Espadoni vastu võeti võit. Seejärel tuli mängimisele 15 punktini kestnud lisageim, milles jäid omakorda peale poolakad, kirjutab Delfi Sport.



Algavaks hooajaks esmakordselt Poola kõrgliigasse tõusnud Szczecini Espadon pidas meie rahvuskoondisega kolm tasavägist geimi, mis kõik lõppesid siiski Eesti meeskonna paremusega - lõpuvile ajal särasid tablool Eesti meeskonna 3:0 (22, 22, 23) võidunumbrid, kirjutab volley.ee.



Neljandas geimis, mis peeti 15 punktini, jäid napilt 15:13 peale Szczecini võrkpallurid.



Meie suurima punktisaagi kogusid Rauno Tamme ja Robert Täht, kelle arvele märgiti 11 punkti. Pluss-miinus arvestuses jäi Tamme seitsmega ja Täht kuuega plussi.



Saarlane Keith Pupart toetas omasid kaheksa ja Renee Teppan seitsme punktiga. Meeldiv on tõdeda, et platsil käis ka eelmises mängus põlvele liiga teinud Timo Tammemaa, kes tegi kaasa teises ja neljandas geimis, lüües viiest tõstest punktiks kaks.



Kui pallingu vastuvõtul ja rünnakuefektiivsuses jäädi Espadonile vastavalt protsentidega 45-59 ja 39-41 alla, siis blokis koguti kuus punkti (11-5) enam.

