Sport

Tänak testis Fordi uut mudelit

Esmaspäev, 05. september 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 05. september 2016. Ott Tänak ja Raigo Mölder 2017. aasta Ford Fiesta RS WRC mudelit testimas Foto: ekraanitõmmis, Youtube Rehvitootja DMACK rallitiimi kuuluv Saaremaa rallipiloot Ott Tänak ja tema saarlasest kaardilugeja Raigo Mõlder testisid Hispaanias 2017. aasta Ford Fiesta RS WRC mudelit.



Youtube’i video postitanud Jaume Soler kirjutas kommentaariks, et testidel esines palju probleeme.



Eeloleval nädalavahetusel Hiinas toimuma pidanud autoralli MM-etapp jääb tormikahjustuste tõttu teatavasti ära. FIA ja WRC esindajad käisid Pekingis ja üritasid etapi ärajäämist küll vältida, kuid teed olid Hiinas möllanud tormist liialt kahjustatud ning neid ei suudetud õigeks ajaks korda teha. Viimaste aastate kõige hullemad üleujutused on sundinud kodudest lahkuma kümneid tuhandeid hiinlasi.



