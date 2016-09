Sport

Lauk võitis Prantsusmaal ühepäevasõidu

Esmaspäev, 05. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 05. september 2016. Karl-Patrick Lauk Montluconis finišeerimas. FOTO: Patrick Dorckel / veloracingnews.fr Saarlasest rattamees Karl-Patrick Lauk jätkab Prantsusmaal oma muljetavaldavalt võidukat seeriat.



“Eestlasest jalgrattur Karl-Patrick Lauk suutis 3. septembril võita Montluconis peetud ühepäevasõidu Circuit des Boulevard,” kirjutab

lamontagne.fr.



Rada kulges 1,5 kilomeetri pikkusel ringil, mida läbiti 50 korda ja kus oli ka üks arvestatav tõus. See tegi võistlusmaa pikkuseks 75 kilomeetrit, osales 29 ratturit.



Lauk tuhises Prantsusmaa klubi Team Pro Immo esindajana üle finišijoone ajaga 1 tund, 53 minutit ja 18 sekundit. Team Pro Immo võttis koguni kolmikvõidu, sest teisena lõpetasid Laugu klubikaaslased Yolan Sylvestre ja Pierre Bonnet.



Lauk tegi selle võiduga Räime, sest eelmisel aastal samas sõidetud ühepäevasõidu võitja oli just Mihkel Räim. Lauk ise piirdus mullu üheksanda kohaga. “Eestlasest jalgrattur Karl-Patrick Lauk suutis 3. septembril võita Montluconis peetud ühepäevasõidu Circuit des Boulevard,” kirjutablamontagne.fr.Rada kulges 1,5 kilomeetri pikkusel ringil, mida läbiti 50 korda ja kus oli ka üks arvestatav tõus. See tegi võistlusmaa pikkuseks 75 kilomeetrit, osales 29 ratturit.Lauk tuhises Prantsusmaa klubi Team Pro Immo esindajana üle finišijoone ajaga 1 tund, 53 minutit ja 18 sekundit. Team Pro Immo võttis koguni kolmikvõidu, sest teisena lõpetasid Laugu klubikaaslased Yolan Sylvestre ja Pierre Bonnet.Lauk tegi selle võiduga Räime, sest eelmisel aastal samas sõidetud ühepäevasõidu võitja oli just Mihkel Räim. Lauk ise piirdus mullu üheksanda kohaga.

Veel artikleid samast teemast »