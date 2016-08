Sport

FC Kuressaarele tabelisse võit ja viik

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: MM Teisipäev, 30. august 2016. Esiliiga B suurim väravakütt Maarek Suursaar (vasakul) sai ka Viljandi vastu kolli kirja. Paremal nr 8 Mikk Rajaver. FOTO: Tambet Allik Saaremaa jalgpalli esindusklubi FC Kuressaare pidas Eesti esiliiga B meistrivõistlustel lühikese aja jooksul kaks kohtumist. Kodus võideti Viljandi JK Tuleviku duublit ühepoolses mängus 2:0 ja võõrsil tuli Viimsi JK vastu 2:2 viigi nimel pingutada.



Kuigi FC Kuressaare valdas kodus Viljandi JK Tulevik II vastu palju palli, siis sihile jõuti vaid kaks korda ja nii pidid fännid tribüünidel pärast 2:0 saadud võitu tõdema, et täna harjutasime ning väravaid lööme teinekord, kirjutab fckuressaare.ee.



Kuressaare linnastaadionil mängitud kohtumises toimus mäng suurema osa ajast külaliste väljakupoolel. Saarlased ründasid mitmekülgselt, kasutasid ääri ja tsenderdusi, väravapostid ragisesid mitmel korral, väravavaht tegi tõrjeid ja kaitsjad viskusid pallile ette. Sihile jõuti siiski vaid kahel korral.



18. minutil mängiti Sander Laht üks-üks olukorda vastaste väravavahiga, kellest ründaja mööda mängis ja lõi tühja võrku seisuks 1:0. 31. minutil mängiti vasakkaitsja Aleks Lesk seinasööduga kaitseliinist läbi, täpne pall tuli värava ette ja Maarek Suursaarel jäi üle see väravasse koksata.



Viimsist võitluslik viik



Viimsi staadionil mängitud kohtumisest Viimsi JK vastu positiivse tulemuse saamine kujunes meeskonnale ootamatult raskeks, kusjuures 2:2 viigiga lõppenud mängus tuldi välja kaotusseisust, viitab klubi koduleht.



Kuigi Kuressaare mehed võitsid Jaanis Kriska väravast esimese poolaja 1:0, jäädi pärast puhkepausi 1:2 kaotusseisu. Mario Pruul suutis penaltist mängu 77. minutil viigistada.



Eeloleval pühapäeval kohtutakse kodusel Kuressaare linnastaadionil karikasarjas Tallinna JK Legioniga. Järgmine liigamäng seisab meeskonnal ees täpselt nädalapäevad hiljem ehk pühapäeval, 11. septembril koduväljakul Viimsiga.

