Vutinaised teenisid olulise võidu

Esmaspäev, 29. august 2016.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 29. august 2016. Liisa Mere (vasakul) ja Marilis Remmel nõu pidamas. Foto: Gunnar Usin Eesti naiste jalgpalli esilooga meistrivõistlustel on FC Kuressaare naiskond jõudnud võisttluskalendris oma mängudega väga tähtsasse faasi.



Esiliigas on kokku kaheksa naiskonda ja põhiturniiri järel jäädi turniiritabelis nelja alumise naiskonna hulka. See tähendab seda, et kõik need naiskonnad (Tallinna FC Ajax, JK Narva Trans, FC Kuressaare ja Tartu JK Tammeka II) mängivad omavahel kaheringilise turniiri, et selgitada, kes jätkavad esiliigas (esimesed kaks) ja kes lähevad teise liiga tugevamatega üleminekumängudele (tagumised kaks).



Esimene mäng pidi olema 14. augustil kodus Narvaga, kuid see lükati 24. septembrile. Seega pidasid FC Kuressaare naised oma esimese mängu hoopis laupäeval Kuressaare kesklinna staadionil Tallinna FC Ajaxi vastu ja võitsid selle kindlalt 4:1 (3:0).



Kristina Ivaškiva lõi esimesel poolajal kaks ja Annemari Pruul ühe värava. Teisel poolajal lisas Liis Jaaku veel ühe ja tallinlannad lõid mängu lõpus auvärava.



“Suveperioodil oli pidevalt probleeme naiskonna komplekteerimisega, aga seekord oli meil väljakul väga hea koosseis,” ütles naiskonna treener Liisa Mere Meie Maale.



“Rünnakul laabus kõik hästi. Värava alla tulid head söödud ja naised kasutasid oma momendid ära. Kaks väravat löönud Kristina Ivaškiva elab tegelikult Läänemaal, aga kevadel küsis ta luba meie naiskonnaga liitumiseks ja on igati seda õigustanud. Ajaxi mängus oli ta alguses ründes ja hiljem tegutses paremal äärel. Väga hea mängu tegi ka meie välejalgne kergejõustikuneiu Marilis Remmel, kes andis kolm väravasöötu,” oli Mere mängu tulemusega ja mängijate esitusega rahul.



