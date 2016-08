Sport

Petanki karikaga ollakse lõpusirgel

Esmaspäev, 29. august 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 29. august 2016. Lümanda spordiväljakul mängiti läinud laupäeval Saaremaa petanki karikavõistluste kaheksas ja eelviimane etapp, kus üksteiselt võtsid mõõtu kuus duot.



Lümanda kooli kehalise kasvatuse õpetaja Urve Vakkeri eestvedamisel on Lümanda spordiselts Sport auhinnavõistlust mängitud nüüdseks juba 14 korda.





Täisedu viie võiduga olid edukamad Gabriel Alesmaa ja Gunnar Usin. Nelja võidu ja ühe kaotusega said teise koha isa-tütar Ain ja Oona Koplimäe.



Kohe esimeses voorus serveerisid üllatuse tänavustel karikavõistlustel debüüdi teinud kohalik paar Andres Rae – Andreas Rae, kes alistasid karikavõistluste esikolmikusse kuulunud Jüri Jansoni ja Enno Kermiku tulemusega 13:6.



Olgugi, et viimased alistasid hiljem Gennadi Andrejevi – Urmas Talistu tulemusega 13:10, tekkis nende kolme paari vahel nn surnud ring, kuna Andrejev – Talistu võitsid kohaliku publiku meelehärmiks Raesid 13:8. Sellisel juhul kasutatakse kohtade selgitamisel esimese kriteeriumina omavaheliste mängude punktide vahet.



Selgus, et ka see on paaride Andrejev – Talistu ja Rae – Rae puhul võrdne (+2). Kuna omavahelises mängus olid aga edukamad Andrejev – Talistu, siis kuulus Lümanda turniiri kolmas koht neile, neljas koht Raede paarile ja viienda koha said Janson – Kermik (-4). Kuuenda kohaga leppisid Urve Vakker – Kalvi Kuivjõgi.



Karikavõistluste üldarvestuses on Gunnar Usin 224 kohapunktiga üks voor enne lõppu endale karikavõidu kindlustanud. Ülejäänud esikolmiku kohtade nimel käib võistlus nelja mehe vahel. Teisel kohal jätkab 184 punktiga Enno Kermik.



Gabriel Alesmaa (172) möödus Lümanda etapivõiduga Jüri Jansonist (159). Jansonile lähenes ka Ain Koplimäe, kelle kontos on 152 kohapunkti.



