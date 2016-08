Sport

Räim, Lauk ja Nisu MM-il Eesti velokoondises

Esmaspäev, 29. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) tegi ametlikult teatavaks maanteesõidu maailmameistrivõistluste kohtade jaotuse, kirjutab Delfi Sport.



Eesti teenis meeste eliidi grupisõidule kolm kohta, millele kandideerivad koondise peatreeneri Jaan Kirsipuu sõnul neli meest – Gert Jõeäär, Alo Jakin, Mihkel Räim ning Martin Laas.



“Valiku teeme võimalikult hilja. Praegu on raske prognoosida, kes nelikust välja jääb,” sõnas Kirsipuu.



Maailmameistrivõistlused peetakse tänavu oktoobri keskpaigas Katari pealinnas Dohas.



Meeste U23 MM-grupisõidule sai Eesti neli kohta ning peamised kandidaadid koondisesse on Aksel Nõmmela, Karl Patrick Lauk, Silver Mäoma ja Oskar Nisu.



Kirsipuu sõnul lootis koondis saada MM-ile maksimaalsed viis kohta, aga ju siis punkte Rahvuste Karika etappidelt ikkagi nappis. Autor: MM Esmaspäev, 29. august 2016.Eesti teenis meeste eliidi grupisõidule kolm kohta, millele kandideerivad koondise peatreeneri Jaan Kirsipuu sõnul neli meest – Gert Jõeäär, Alo Jakin, Mihkel Räim ning Martin Laas.“Valiku teeme võimalikult hilja. Praegu on raske prognoosida, kes nelikust välja jääb,” sõnas Kirsipuu.Maailmameistrivõistlused peetakse tänavu oktoobri keskpaigas Katari pealinnas Dohas.Meeste U23 MM-grupisõidule sai Eesti neli kohta ning peamised kandidaadid koondisesse on Aksel Nõmmela, Karl Patrick Lauk, Silver Mäoma ja Oskar Nisu.Kirsipuu sõnul lootis koondis saada MM-ile maksimaalsed viis kohta, aga ju siis punkte Rahvuste Karika etappidelt ikkagi nappis.

Veel artikleid samast teemast »