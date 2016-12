Kuressaare Sõnumid

KS: Oodatakse taotlusi laste ja noorte huvitegevuse toetuseks

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Kuressaare linnavolikogu kinnitas 24. novembri istungil laste ja noorte huvitegevuse toetamise uue korra, mis puudutab nii eraspordiklubide kui ka -huvikoolide toetamist.



2017. aasta toetuse taotlemise tähtaeg on 10. jaanuar.

Toetuse taotlemine toimub elektroonilises keskkonnas (https://haridus.kuressaare.ee/?m=7), kuhu saab siseneda Kuressaare linna kodulehelt, kasutades selleks bännerit „Hariduse registrid“. Taotlusvormi tuleb sisestada andmed toetust taotleva organisatsiooni, taotluse esitaja ja toetuslepingu allkirjastaja kohta. Soovi korral on võimalik lisada täiendusi või märkusi. Taotluse esitamisel tuleb kinnitada võlgnevuse puudumist Kuressaare linna ja tema hallatavate asutuste ja sihtasutuste ees.



Taotlusele tuleb täiendavalt lisada alljärgnevad dokumendid pdf-vormingus (seda saab samuti teha otse elektroonilises taotluskeskkonnas):

1) taotleja põhikiri (esmataotlejal);

2) taotleja järgmise aasta huvitegevuseks planeeritud eelarve (kulud ja tulud);

3) tegevusplaan taotletava kalendriaasta kohta;

4) treenerite/juhendajate erialast haridust tõendava dokumendi koopia, v.a kui treenerile on omistatud treenerikutse;

5) koopia treening- või tegevuskoha või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast lepingust (esmataotlejal).

Linnavalitsuse haridusosakond kontrollib avalike registrite kaudu:

1) õppekavade registreeringuid EHIS-es (nende puhul, kellele laieneb kohustus õppekavad registreerida);

2) treenerikutse kehtivust Eesti Olümpiakomitee treenerikutsete registris;

3) treeningrühmade andmeid (treenerid, treeningute maht, treening- või tunniplaan, õppetegevuse päevik) ning treeningutel osalevate laste nimekirja ja lapsevanemate kinnitusi Kuressaare huvihariduse registri alusel;

4) maksuvõla puudumist maksu- ja tolliameti registris ja Kuressaare linna raamatupidamiseandmebaasis.



