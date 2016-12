Kuressaare Sõnumid

KS: Aasta linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Kui kõik ausalt ära rääkida, siis me oleme tõesti olemas – oleme sel aastal kokku saanud üheksa korda ja meid on tänase seisuga üksteist. Linn on väike – kui soovite meiega rääkida, miskit kurta või hääd ettepanekut teha, siis piisab ühendust võtta ühegagi meist: Piret Sarjas, Veronika Allas, Merike Rang, Katrin Keso-Vares, Argo Kirss, Kai Pärna, Tiia Jõgi, Lia Hanso, Helle Kahm, Kaja Puck, Viljar Aro. Ja alati on meiega koos meie ala linnavalitsuse liige Kairit Lindmäe ning protokollija ja sisuline toetaja, kas Monika Sarapuu või Kerli Gutman.



Tavaliselt kohtume iga kuu teisel või kolmandal esmaspäeval algusega 15.30 raekojas. Naabriks on samal ajal alustav rahandus- ja majanduskomisjon. Kui on ühiseid suuremaid punkte, alustame koos ja hiljem lahkume meie väiksemasse kõrvalruumi omi asju arutama – oleme ju väiksemad. Mõnikord oleme ka mujal – nii oleme aastate jooksul külastanud kõiki meie valdkonna uusehitisi (ka lasteaedu) ja tutvunud ka Sõmera hooldekodu oludega.



Iga koosoleku alguses arutleme linnavalitsuse poolt edastatud eelnõude üle, siis kuulame Kairit Lindmäe ülevaadet meie valdkonnas toimunust ja lõpetame probleemidega, mida ise oskame tõstatada.



Kui suured ja kõiki komisjone haaravad punktid (eelarve, strateegiad ja arengukavad, aasta aruanne jmt) välja jätta, siis kujunesid olulisemateks teemadeks sotsiaaltoetuste maksmise kord, Kuressaare linnavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne asutamine ja põhimääruse kinnitamine, elektriautode otsustamiskorras võõrandamine, sotsiaalteenuste osutamise kord, Kuressaare linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord, määruste „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ ja „Sotsiaaltoetuste maksmise kord“ korrigeerimise arutelu.



Kõigis arutletavates teemades oleme olnud lõpuks ühel nõul ja meie arvates on sotsiaalvaldkond linnas meie riigi võimalustes väga hääd elu elav. Meie ja linnavalitsuse sotsiaalosakond saaks veel rohkem teha, kui meie poole rohkem pöördutaks. Seepärast kutsungi üles – rääkigem rohkem oma probleemidest, ärgem kartkem ja häbenegem, andkem teada ka tekkivatest ideedest meie kõigi elu paremaks muutmiseks – ja mitte ainult omavahel, vaid ka linnavalitsusele ja -volikogule.



Kunagi kirjutas üks anglikaani piiskop: „Kui ma olin noor ja vaba ning mu kujutlusvõimel polnud piire, unistasin ma maailma muutmisest; vanemaks ja targemaks saanud, mõistsin ma, et maailm ei muutu. Ma otsustasin oma sihte mõnevõrra koomale tõmmata ning muuta ainult oma riiki. Kuid ka see näis muutumatuna. Jõudnud oma videviku aastaisse, oli mu viimane meeleheitlik katse muuta perekonda, neid mulle kõige lähedasemaid, kuid, oh häda, ükski neist ei võtnud vedu.



Ja nüüd leban ma siin, oma surivoodil, ja saan aru (võib-olla esimest korda), et kui ma vaid kõigepealt oleksin muutnud iseennast, siis oleksin ma ehk mõju avaldanud oma perekonnale ning nende julgustuse toel oleksin ma ehk parandanud oma riiki ja, kes teab, ehk muutnud ka maailma.”



Soovin kõigile tahtmist olla maailmaparandaja – ikka oma tõe kuulutajana, aga ka teiste tõdede kuulajana; ikka endale truuks jäädes, aga ka teiste tarku mõtteid arvestades. Rahulikku, südamlikku ja pühalikku jõulukuu jätku!

Viljar Aro,

Kuressaare linnavolikogu

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees





Kommentaar

Volikogu üheks tööorganiks on komisjonid, mida võib volikogu juurde moodustada nii alalisi kui ka ajutisi. Kuressaare linnavolikogu juurde on moodustatud kaheksa alalist komisjoni, sealhulgas sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.



Komisjoni ülesanne on selgitada välja lahendamist vajavad linnaelu probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks; algatada volikogu õigusaktide eelnõusid; anda arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude ja isikute avalduste kohta; kontrollida volikogu õigusaktide täitmist; teha ettepanekuid linnaeelarve, eelarvestrateegia, arengukava ja põhimääruse eelnõude kohta. Komisjonil on võimalus anda oma seisukoht eelnõudele, kirjadele, avaldustele ja muudele dokumentidele.



Kokkuvõttes on komisjonil ja igal selle liikmel väga suur roll kohaliku elu reguleerimisel, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengu iseärasusi. Sisukast komisjoni tööst, ettepanekutest ja mõttearendustest on kasu ka Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonnal. Senine koostöö komisjoniga on olnud edukas ja loodan, et see jätkub ka järgmisel aastal.



Kairit Lindmäe

