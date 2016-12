Kuressaare Sõnumid

KS: Täna selgub Pargi lasteaia võidukavand

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Täna kell 12 avatakse raekojas Pargi lasteaia arhitektuurivõistluse võidutööde nimeümbrikud ning avalikustatakse parimad tööd ja nende autorid.



Võistlusega otsitakse kaasaegset arhitektuurset lahendust, mis toetaks ja väärtustaks vanalinnas asuvat Kuressaare vanimat lasteaeda ning mille alusel Pargi lasteaed aastatel 2017–2018 rekonstrueerida.



Riigihankele “Kuressaare Pargi lasteaia arhitektuurivõistlus“ laekus tähtajaks 12 ideekavandit. Linnavalitsuse 6. detsembri istungil kvalifitseeriti pakkujad märgusõnade all MAAGIA I, LIBLIKAS, ORIGAMI, ÕISIK, RÖÖVIK, PAAT, MAAGIA II, PUULUU RAHVAS, LIBLIKAPOLKA, KAS PARDID RÄÄGIVAD?, RAHULIK ja ALMA ehk kõik pakkujad ning nende pakkumused tunnistati ideekonkursi kutses ja hankedokumentides esitatud tingimustele vastavaks.

Töid hindas žürii koosseisus Tiia Leppik (žürii esimees, Kuressaare linnavalitsus), Loona Lepp (linnaarhitekt, Kuressaare linnavalitsus), Maria Reimal (vanemarhitekt, Kuressaare linnavalitsus), Lilian Hansar (Eesti kunstiakadeemia dekaan), Markus Kaasik (volitatud arhitekt-ekspert 8), Kaire Nõmm (volitatud arhitekt 7).



Žürii annab välja I–III koha ja ühe ergutuspreemia ning auhinnata otsustati järgmisi ideekavandeid (alfabeetilises järjestuses): ALMA, KAS PARDID RÄÄGIVAD?, MAAGIA (NB! Märgusõna MAAGIA all esitati kaks võistlustööd, auhinna saab töö, mille seletuskirjas sisaldus tekst „... pärlmuttervärviga tumelillaks, meenutades läikivat liblikatiiba“) ja ORIGAMI.



Abilinnapea ja võistluse žürii esimees Tiia Leppik tõdes, et kavandite tase on ühtlaselt kõrge, siiski paistis silma, et mõned tööd on eriti põhjalikult läbi mõeldud ja läbi töötatud.



