Kuressaare Sõnumid

KS: Volikogu pooldas ühinemist

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Autor: KS Neljapäev, 01. detsember 2016. TEEL SAAREMAA VALLA POOLE: Esimest korda said Saaremaa omavalitsuste esindajad ühinemise asjus kokku 2014. aasta aprillis, sama aasta maikuus tegi linnavolikogu kõigile Saaremaa omavalitsustele ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ja 2016. aasta veebruaris ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamiseks. Novembris on ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning Vabariigi Valitsuselt ühinevate omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine olnud Saaremaa 11 volikogu päevakorras. Foto: Valmar Voolaid Saaremaa omavalitsuste ühinemiseks ellukutsutud läbirääkimised algasid 2014. aastal ja tänaseks on kõigis ühinevates omavalitsustes jõutud määrava tähtsusega otsuste langetamiseni.



24. novembri istungil kinnitas linnavolikogu ühinemisküsitluse ehk täpsemalt Kuressaare linna haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused. Kuressaare rahvaküsitlus toimus elektrooniliselt 7. novembrist kuni 10. novembrini veebikeskkonnas Volis ning 11. novembril ja 13. novembril kolmes linna küsitluspunktis. Küsimusele, kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist üheks omavalitsuseks, vastas 55% linnakodanikest jaatavalt. Kokku osales Kuressaare linnas korraldatud küsitlusel 269 kodanikku, ühinemist toetas 149 ja vastu oli 120 inimest. Hääleõiguslikke ehk vähemalt 16aastaseid kodanikke oli nimekirjas 11 359, seega võttis küsitlusest osa 2,4% hääleõiguslikest kodanikest.



Ühinemise poolt



Samal istungil kinnitas linnavolikogu ühehäälselt Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisad ning andis linnavolikogu esimehele ja linnapeale volituse ühinemislepingu allkirjastamiseks. Samuti ühehäälselt otsustas volikogu taotleda Vabariigi Valitsuselt ühinevate omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmist uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Saaremaa vald. Otsuse koos haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks vajalike materjalidega esitab Saare maavanemale Kuressaare Linnavalitsus. Ühinemisleping on kavas linnapea, vallavanemate ja volikogu esimeeste poolt allkirjastada täna, 1. detsembril kell 15 Kuressaare raekojas.



Üleminekuperiood



Periood alates ühinemislepingu kinnitamisest kuni kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni 2017. aasta 15. oktoobril on nn üleminekuperiood. Ühinemislepingu lisana esitatud ajakava kohaselt on üleminekuperioodi esimeseks tegevuseks vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ameti- ja töökohtade ning teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekti koostamine, mis peaks valmis saama tuleva aasta aprilliks. Hiljemalt mais on kavas korraldada konkurss Saaremaa valla sümboolika leidmiseks. 1. juuniks valmib valla põhimääruse projekt ja 30. septembriks eelarvestrateegia projekt. 1. septembriks peaks ühele poole saama sotsiaaltoetuste ja -teenustega seonduva ühtlustamine ja hiljemalt 1. oktoobriks valmivad osavaldade/kogukonnakogude põhimäärused.



Ühinemise teema on viimased kaks aastat olnud volikogudes ja omavalitsustes päevakorral pea iganädalaselt. Lepingu osas kokkulepete saavutamiseks on suur töö tehtud, aga veel suurem töö seisab ees järgnevatel aastatel.



Soovin tänada ühinemiskõneluste algatajaid Hannes Hansot ja Taavi Kurisood, kõiki juhtkomisjoni liikmeid ning ühinevate omavalistuste volikogusid. Kõigi positiivsete protsesside eelduseks on koostöö.

Juhtkomisjoni kõigil koosolekutel osalenuna võin öelda, et Saaremaa omavalistused soovivad teha koostööd ning olid valmis kõigi huvides tegema vajadusel ka kompromisse.



Ühiselt saame olla tugevamad ja edukamad ning seista selle eest, et kõikjal Saaremaal oleks hea elada.



Kohandades geograaf Garri Raagmaa öeldut Saaremaale: kogukonnad Sõrvest Soela väinani ja Väiksest väinast Vilsandini saavad õitseda vaid siis, kui keskuses, Kuressaares, on head teenused ja tasuvad töökohad ehk vaid ühiselt me suudame luua selle potentsiaali, mida me vajame konkurentsis kõigi teiste piirkondadega Eestis ja Läänemere regioonis.

