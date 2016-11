Kuressaare Sõnumid

KS: Purskkaevu teemal toimub avalik arutelu

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: KS Neljapäev, 01. detsember 2016. Seoses plaaniga kujundada ümber aadressil Tallinna 61a asuv purskkaevuga veesilm korraldab Kuressaare linnavalitsus täna, 1. detsembril algusega kell 16 linnavalitsuses (Tallinna 10) rajatise kujunduse teemal avaliku arutelu.



Abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on Reval Auto Esindused OÜ Kuressaare esinduse kinnistul olev purskkaev amortiseerunud ja nõuab edasiseks kasutamiseks investeeringuid. Arvestades, et Reval Auto Esindused OÜ soovib purskkaevu rekonstrueerimisest ja tulevasest hooldamisest loobuda, kaalub linnavalitsus veesilma linnamaale toomist ja selleks on Tallinna tn 61a kinnistu omanik Reval Auto Esindused OÜ nõus loovutama osa oma kinnistust linnale.



Samuti ühildub veesilma uuendamisplaan Tallinna tänava rekonstrueerimisega.

Linnavalitsus on tellinud praeguse purskkaevuala uueks lahenduseks ideekavandi, mis on sündinud koostöös arhitekti ja maastikuarhitekti Tiina Tuulikuga. Uus purskkaevuala on eelnevast väiksem ja idee kohaselt eraldab veesilma tagumine sein parkimisala tänava-alast. Tänava-alale tekib väga madal (ca 10 cm) veepind. Vee liikumise tagab valge seina taga olev purskkaevumehhanism ning veejuga langeb kaarjalt ja veepind muudetakse elavaks veealuse valgustusega. Veejoa ja tagaseina kaarjad motiivid sekundeerivad autokeskuse kaares katusega.



Edaspidi kuuluks veesilma hooldamine Kuressaare linnamajanduse pädevusse. Abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on Reval Auto Esindused OÜ Kuressaare esinduse kinnistul olev purskkaev amortiseerunud ja nõuab edasiseks kasutamiseks investeeringuid. Arvestades, et Reval Auto Esindused OÜ soovib purskkaevu rekonstrueerimisest ja tulevasest hooldamisest loobuda, kaalub linnavalitsus veesilma linnamaale toomist ja selleks on Tallinna tn 61a kinnistu omanik Reval Auto Esindused OÜ nõus loovutama osa oma kinnistust linnale.Samuti ühildub veesilma uuendamisplaan Tallinna tänava rekonstrueerimisega.Linnavalitsus on tellinud praeguse purskkaevuala uueks lahenduseks ideekavandi, mis on sündinud koostöös arhitekti ja maastikuarhitekti Tiina Tuulikuga. Uus purskkaevuala on eelnevast väiksem ja idee kohaselt eraldab veesilma tagumine sein parkimisala tänava-alast. Tänava-alale tekib väga madal (ca 10 cm) veepind. Vee liikumise tagab valge seina taga olev purskkaevumehhanism ning veejuga langeb kaarjalt ja veepind muudetakse elavaks veealuse valgustusega. Veejoa ja tagaseina kaarjad motiivid sekundeerivad autokeskuse kaares katusega.Edaspidi kuuluks veesilma hooldamine Kuressaare linnamajanduse pädevusse.

Veel artikleid samast teemast »