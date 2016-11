Kuressaare Sõnumid

KS: Kelle asi on meie vaimne tervis?

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Tervis on tähtis igas vanuses, ka vaimne tervis. Mis on vaimne tervis?



Vaimne tervis on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa, see on midagi enamat kui vaimupuude või psüühikahäire puudumine. Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega oma elus ja leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud. Kuid vaimse tervise probleemide ilmnemisel ei ole neid alati lihtne väliselt hinnata ning sageli pole erinevus hea vaimse tervise ja psüühikahäire vahel väliselt kuigi märgatav.



Kui inimene tunneb ennast kurvana, kas siis sel juhul on tegemist mööduva tujutuse või meeleoluhäirega? Kui inimene kardab esineda, kas sel juhul on tegemist esinemishirmu või ärevushäirega? Või kui inimene tunneb ennast pidevalt väsinuna, kas on see kevadväsimus või sügismasendus, või peaks abi otsima?



Oleks hea, kui me oskaksime kujunevate vaimse tervise probleemidega inimesi ära tunda ja neid ka ise aidata, mitte piirduda arvamusega, et abi saavad anda ainult vaimse tervise spetsialistid. Abi osutamine haiguse varajastes staadiumides annab alati paremaid tulemusi. Korraldatakse esmaabikursusi, kuid ka vaimse tervise esmaabi kursused võiksid tavaliseks saada.



Vaimse tervise esmaabi andmisel – kui tegu ei ole kriisiolukorraga – on väga tähtis kuulata abivajajat eelarvamustevabalt ja kohut mõistmata. Kuulamise ajal tuleb kõik hinnangud inimese või tema olukorra kohta kõrvale jätta. Sageli enamik inimesi soovib, et neid kõigepealt, ja vahel ka ainult, ära kuulataks, enne kui asutakse lahendusi ja abisaamisvõimalusi pakkuma. Hinnangutevabaks ärakuulamiseks tuleb esmaabi osutajal omaks võtta vaikiva kuulamise oskused, mis:



• lubaksid kuulajal tõepoolest kuulda ja mõista, mida talle öeldakse ning

• tekitaksid teises inimeses tunde, et ta saab oma probleemidest vabalt rääkida, ilma et tema üle kohut mõistetaks.



Pärast inimese ärakuulamist on esmaabi osutajal lihtsam tuge ja informatsiooni pakkuda. Oluline on emotsionaalne tugi – kaasaelamine inimese tunnetele ning paranemislootuse ja kindlasti praktilise abi pakkumine asjades, mis võivad abivajajale sel hetkel üle jõu käia. Julgusta inimest saama asjakohast professionaalset abi, sest vaimse tervise probleemidega inimesed taastuvad tavaliselt paremini sobiva professionaalse abi toel.



Pärast vaimse tervise esmaabi osutamist võid sa tunda end väsinuna, masendununa või isegi vihasena. Jõuetuse ja abituse tunne võib ärakuulamisel olla raske ja seda peab saama vajadusel jagada. Seda tehes tuleb aga meeles pidada, et austama peab teise inimese õigust privaatsusele. Abivajajat võiks julgustada kasutama ka eneseabistrateegiaid ning otsima tuge pereliikmetelt, sõpradelt ja töökaaslastelt, samuti võiks abi olla ka teistest vaimse tervise probleeme kogenud inimestelt.



Kui negatiivsed või häirivad tunded ei möödu, vaid hakkavad segama igapäevaeluga toimetulekut, võib olla tegemist vaimse tervise häirega. Siis on vaja abi otsida kas psühhiaatrilt või perearstilt. Psühhiaatriline ravi on tänapäeval vabatahtlik ja psühhiaatri kui vaimsete häirete eriarsti poole pöördumiseks saatekirja vaja ei ole.



Vaimse tervise häireid on võimalik ravida/leevendada sama hästi nagu füüsilisi probleeme. Kui inimesed oma tervisehäire ja ravi kohta rohkem teavad, siis suudavad ja oskavad nad sellega ka paremini toime tulla. Tihti aga inimesed väldivad ravi või peavad sümptomeid elu normaalseks osaks. Ja ikka veel on mitmeid eelarvamusi ja müüte, mis teevadki hingehädadest rääkimise keeruliseks. Sageli on kergem kõneleda teiste probleemidest ja hakata lahendama teiste probleeme, kui tegeleda iseenda ja oma eluga.



On oluline teada, et vaimse tervise probleemides pole keegi ise süüdi – depressioon, ärevushäired, bipolaarne häire, skisofreenia jt on haiguslikud seisundid, millel on mitmed erinevad põhjused. Meditsiiniteadus areneb iga aastaga ja loob üha paremaid ravimeid ja meetodeid selliste haiguste raviks. Aga me elame tänases päevas ja ka vaimse tervise häirega on võimalik toime tulla ja tavapärast elu elada.



Iga inimene on ainulaadne ja väärtuslik. Austus ja lugupidamine iga inimese vastu, leppimine inimesega, sõbralikud ja toetavad suhted nii tööl kui kodus ning tunnustamine mõjuvad vaimsele tervisele ainult hästi. Julgeme märgata, küsida ja kuulata.



Häid sõnu, mõistmist ja hoolimist ei ole kunagi liiga palju. Meil kõigil on kodanikena võimalik luua meile endile ja ka vaimse tervise probleemidega inimestele toetavam ja hoolivam keskkond. Meist kõigist oleneb midagi. Meie vaimne tervis võiks olla meie kõigi asi.

Autor: Aina Prei sotsiaalhoolekande spetsialist (eakad ja puudega isikud ) Neljapäev, 01. detsember 2016.

