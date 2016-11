Kuressaare Sõnumid

KS: Linnateatris algab Filminädal

Neljapäev, 01. detsember 2016.



7. detsembril algab Kuressaare Linnateatris järjekorras neljas Filminädal, mis kestab 10. detsembrini.



TeatriKino administraatori Elen Pärtel-Saare sõnul on Filminädala tänavust programmi koostades peetud silmas väga erinevaid sihtgruppe. “On animatsioone nii noortele (“Fantoomipoiss”) kui lastele (“Maagiline jõulukarp”), on komöödiat (“Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus”, “Pisut Põrunud”), on traagikat (“Maavärin”), psühholoogilist draamat (“Edaspidi”), sõda ja romantikat (“Liitlased”), ning muuslikalisi dokkfilme nii pungi kui tango armastajatele (“Gimme Danger”, “Meie viimane tango”). Isiklikult ootan põnevusega katastroofifilmi “Maavärin”, sest pole vist kunagi varem näinud Armeenia filmi ja loomulikult ei jäta külmaks ka “Liitlased”, kus astuvad üles Brad Pitt ning Marion Cotillard,” võttis Pärtel-Saar Filminädala kava kokku. Esile tõi ta komöödia “Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus”, millega režissöör Juho Kuosmanen võitis Cannes’i festivalil auväärse Un Certain regard sarja peaauhinna, ja Mia-Hansen Løve’i meisterlikult lavastatud psühholoogilise filmi “Edaspidi”, mis pärjati tänavusel Berliini filmifestivalil parima režissööri Hõbekaruga. Paolo Virzi “Pisut põrunud” ja belglaste “Fantoomipoiss” olid ka PÖFFi programmis, viimane küll aastal 2015. Filmide kohta saab täpsemalt lugeda Filminädala Facebooki lehelt ja Kuressaare Linnateatri kodulehelt (TeatriKino).



“Ootame, et inimesed jätaksid natukeseks kõrvale kõik argipäevast tuleneva müra ning tuleks ja naudiks meie ilusas ning hubases teatrimajas häid filme ja filmide vahel ka kohvipause,” kutsus Elen Pärtel-Saar kõiki Filminädalast osa saama ja lisas, et näiteks filmi “Meie viimane tango” juhatab sisse vestlus tantsupedagoog Hilja Kitiga. “Sel aastal saab seansside vahel vaadata jalutussaalides ekraanidelt protsesse filmitegemisest ehk siis making offe. Seal on näiteks kaadritaguseid tegemisi filmidest “Malev”, “Täitsa Lõpp” ja “Legend vägevast seebist” ning aimu saab reklaamide ja sketšide tegemisest.”

