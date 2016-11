Kuressaare Sõnumid

KS: KES 130! Elagu KES!

Neljapäev, 17. november 2016.



Mis asi see KES veel on? Kas KES on kes või on ta hoopiski mis? Selliseid toredaid küsimusi küsisid lapsed 10 aastat tagasi, kui tähistasime Kuressaare Eesti Seltsi 120. aastapäeva. Tänaseks on tõsihuvilistel vastused olemas ning nii mõnigi neist osaleb täna KES-i järjepidevust toetavas protsessis.



Tunneme sügavat lugupidamist KES-i loojate vastu. Imetleme neid isiksusi, kes julge vaimu ja tugeva tahtega võtsid enesele kohustuse laduda omariikluse vundamenti läbi hariva seltsitegevuse. KES kestab! Kõigis meis, kes me raamatukogudes lugejad oleme või teatrimajas etendustel käime, spordiklubides aktiivsed oleme või tantsuga tervist turgutame, laulukoorides laulame või laulupidudel kaasa laulame, rahvaülikoolide või kultuuriseltside tegevuses ennast teostame. Et elamise sisu ikka “tüse“ oleks, nagu KES-i vanemates kirjutistes avaldatud.



25. novembril kell 19 kutsume teid kultuurikeskusesse piduõhtule! Tähistame üheskoos Kuressaare Eesti Seltsi 130. aastapäeva! Piduõhtu sisse mahub hakatuseks Taritu tubateatri A. Tšehhovi “Juubel“ – nali ühes vaatuses – Helle Kesküla näitejuhtimise all kõigi oma vahvate vimkadega, mis lühikese aja sisse ära saab mahutada. KES-i vanim lauluselts Lyra Anita Kanguri juhatusel laulab ise ja kutsub kaasa laulma. Üks lõbus loterii on piduõhtute sisse mahtunud ka 130 aastat tagasi, laseme sel mängul end seegi kord lõbustada.



Piduõhtu peategevus on tantsimine! Seega teil kõigil on võimalus olla sel õhtul pearollis. Hääd tantsumuusikud on koondunud ühise nime sisse Punder Punt – Meelis Punder (vokaal, kitarr), Andres Põldroo (kitarr), Avo Ulvik (klahvpillid) ja Andres Hion (löökpillid). Õhtu läbi on avali Leena pidupuhvet, kus müügil “piskviidid“ ja muud head-paremat.



Pidusaalis on pidulauad, mida lubatakse teil oma sisemise ilutundmise järgi kaunistada. Kui kodus juhtub olema mõni looga asi, olgu ta siis lauaehe või lauanõu, vana foto või pilt, uhke pross või ridikül, vana ja väärikas rõivaese, kaabu või kübar, siis too seegi piduõhtule! Teistele näitamiseks ja muidu iluks olemiseks!



Rõõmsat pidutuju!

