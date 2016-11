Kuressaare Sõnumid

Oodatakse stipendiumide ja tunnustuspreemiate kandidaate

Neljapäev, 17. november 2016.



Kuressaare linnavalitsus annab haridus- ja kultuurialase loomingulise tegevuse ning sporditegevuse toetuseks välja stipendiumid “Kuressaare kaunite kunstid“, “Aasta tegu kultuuris“, “Aasta tegu hariduses“ (kuni kolm stipendiumit), “Aasta Tegu Spordis“, “Aasta parim sportlane“, “Aasta parim noorsportlane“ ja “Aasta parim treener“.



Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna töötajate tunnustamiseks antakse välja rahalised preemiad (320 eurot) “Aasta hoolekandja 2016“ ja “Aasta tervishoiutöötaja 2016“. Tunnustuspreemiate kandidaatideks võib esitada isikuid, kes töötavad või tegutsevad vastavalt sotsiaalhoolekande- või tervishoiuvaldkonnas ja kelle töö- või tegevuskoht asub Kuressaare linnas või kelle töö ja tegevus on seotud valdavalt Kuressaare linna kodanikega. Kandidaatideks oodatakse isikuid, kes oma töös või tegevuses on pühendunud ja teistele eeskujuks ning kes on näidanud 2016. aastal üles erilist hoolt meie linnakodanike suhtes või kelle eestvedamisel või toel on 2016. aastal märkimisväärselt suurenenud linnakodanike heaolu.



Kuressaare linn annab korrakaitse, avaliku korra ja turvalise elukeskkonna edendamiseks ning tublimate tegijate motiveerimiseks ja tunnustamiseks välja “Turvalise elukeskkonna tagaja 2016” preemia (320 eurot). Preemia antakse 2016. aastal Kuressaare linna avaliku korra kaitsmisel või turvalise elukeskkonna edendamiseks tulemuslikult töötanud töötajale (nt politseinik, turvatöötaja, abipolitseinik, päästeametnik, vabatahtlik päästja) või avaliku korra kaitsmisel või turvalise elukeskkonna loomisel silmapaistvalt tegutsenud kodanikule.



Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb linnavalitsusele esitada kirjalik põhjendusega esildis (kirja märgusõnaks stipendiumi või preemia nimetus) aadressile Kuressaare Linnavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare või e-posti teel: heli.jalakas@kuressaare.ee (kultuuri- ja spordialaste stipendiumide taotlused), helen.vainula@kuressaare.ee (haridusalaste stipendiumide taotlused) või linn@kuressaare.ee (preemiate taotlused). Täpsed tingimused on avaldatud linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis Ametlikud teated.



Autor: KS

