KS: Fotopäev kannab mere märke

Neljapäev, 17. november 2016.



Laupäeval, 19. novembril toimuval VI Fotopäeval saab punkti merekultuuriaastast inspireeritud fotokonkurss “Kõik me kanname endas mere märke“ (L. Meri), mis sai teoks Kuressaare merepäevade korraldajate ja MTÜ Meremaa koostöös.



Konkursi eesmärgiks oli saada võimalikult palju huvitavaid ja kunstiliselt heal tasemel pilte merepäevadest ja teistest üritustest, samuti merega seotud töökohtade mitmekesisusest, vaba aja veetmise võimalustest ja merega seotud elamustest. Ennekõike sooviti fotodel näha merega seotud inimesi, tegevusi ja rituaale, mis kajastaksid käimasolevat merekultuuriaastat.



23. juunist 15. oktoobrini kestnud konkursile laekus 45 autorilt kokku 118 tööd, konkursi tingimustele vastas neist 106. Lembit Michelson MTÜ-st Meremaa lootis suurematki hulka fotosid ja sedagi, et teemasse oleks sügavamalt sukeldutud, näiteks nappis sündmuste pilte. “Ikka püüti näidata merd, vähem merel toimuvat ja loomulikult see teema tõi endaga kaasa terve rea päikeseloojanguid, kuid oli ka rõõmustavamaid fotosid, milles oli hoogu, mõtisklemist või koguni vaikust ja salapära. Mõned pildid tegid meele rõõmsaks, kuid see päris-päris jäi kahjuks ära,“ tõdes ta.



Tabatud valgust ja võlu



Konkursi nimigi andis mõista, et mere märke võib leida kõikjalt ning see andis pildistamisel küllaltki laia mängumaa. “Neid pilte, kus olnuks vaid mere märke mitte merd, peaaegu polnudki,“ nentis Michelson ja lisas “küllap on meie aeg muutnud meid pealiskaudsemateks ja silmale nähtamatut ei püütagi enam näidata.“



“Žürii tõstis esile fotosid, mis olid tehniliselt laitmatud, kus oli tabatud valgust ja võlu, jäädvustatud liikumist ja mõnel pildil oli ka seda õhkõrna seletamatust sees. Kahjuks polnud mitmed osalejad lugenud lõpuni konkursi tingimusi ja saatsid meile alamõõdulisi pilte, samuti oli pilte, mis musta kaamerasensori tõttu ei läinud arvesse.“ Küsimusele, kas häid fotosid saab teha vaid professionaalse fototehnikaga, vastas Michelson, et tema arvates on hea foto tegemiseks vaja eelkõige seda, kes seisab kaamera taga ning ainult ei dokumenteeri vaid oskab endastki killukese pildi sisse panna.



Korraldajad tänavad kõiki osalejaid. Žürii on oma töö teinud ja võitjad selguvad Fotopäeval, kus tunnustatakse parimaid, toimub autasustamine ja hõigatakse välja rahva lemmikfoto. Konkursi 20 parimat fotot on juba eksponeeritud Kuressaare kultuurikeskuses, samuti on kultuurikeskuses avatud Narva fotoklubi näitus “Meri on alati meiega“. Mõlemad näitused ootavad kõiki huvilisi 10. detsembrini. Fotokonkursile saadetud töid saab vaadata ka Kuressaare merepäevade kodulehelt www.merepaevad.ee/konkursi-galerii.





KURESSAARE VI FOTOPÄEV



Laupäeval, 19. novembril kell 11–17

Teema: merekultuuriaasta

Tasuta kogupere üritus

Looduse aasta fotod 2016 võidutööde galerii suurel ekraanil



Kell 11.30–12.45

Oma lugu räägib ja näitab kauneid pilte loodusfotograaf Andrei Reinol



Kell 13–15

Fantaasiafoto töötuba juhendab Siiri Kumari

Fantaasiafoto huvilistele Siiri Kumari nimi pikemat tutvustamist ei vaja, ta on olnud Eestis fantaasiafoto üheks esimeseks pioneeriks ja eestvedajaks. Fotopäeva töötoas vaatame fantaasiafotot kui tervikut, alustame ideest, modellidest, stilistikast ja jumestusest. Tule osale, õpi ning ammuta inspiratsiooni modellidelt ja suurepäraselt tiimilt!



kell 15–16

Videoloo valmistamine. Miks mida filmida? Võtteplaani tegemine



kell 15–16

Isikupärase lambivarju meisterdamise töötuba

Osalemistasu 25 eurot (eelregistreerimine lõppes 11. novembril)



kell 16–17

Fotokonkursi „Kõik me kanname endas meremärke“ (L. Meri) tulemused

Merekultuuriaasta fotokonkursile saadetud fotode tutvustamine, näituse pidulik avamine, fotode signeerimine, autasustamine



