Kuressaare Sõnumid

Lastega perede täiendav sissetulek – vajaduspõhine peretoetus

Neljapäev, 17. november 2016.



Vajaduspõhist peretoetust (edaspidi VPPT) on makstud alates 1. juulist 2013. Toetuse maksmise esimesel aastal oli taotlejaid prognoositust vähem, nüüdseks on nende hulk küll suurenenud, kuid statistikaameti andmetel peaks VPPT taotlejaid olema veelgi enam. Seega annan järgnevas artiklis ülevaate VPPT taotlemise peamistest kriteeriumidest ja julgustan peresid toetust taotlema.



Kellel on õigus VPPT saada?



Toetust on õigus saada lapsetoetust saavatel üht või mitut last kasvatavatel peredel (leibkondadel), kelle sissetulek jääb allapoole VPPT sissetulekupiiri ja kes saavad toimetulekutoetust.

VPPT määramisel loetakse perekonna liikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:

1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;

2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;

3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.



Milline on VPPT sissetulekupiir?



VPPT sissetulekupiiri aluseks on statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta 1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir, mis on 2016. aastal perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.

Näide VPPT sissetulekupiiri kohta 2016. aastal:

4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, üks 14-aastane või vanem laps ja üks alla 14-aastane laps.

Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 823,4 eurot (358 + 179 + 179 + 107,4 = 823,4). Seega saab pere 2016. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek on väiksem kui 823,4 eurot kuus.



Milliseid perekonna sissetulekuid arvestatakse toetuse taotlemisel?



Perekonna sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete VPPT taotlemisele eelneva kolme kuu tulud, mis ei ole allpool erandina välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused, töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus, muu sissetulek.



Sissetulekute hulka ei arvata:

1) riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve vahenditest makstud ühekordseid toetusi, välja arvatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstud madala sissetulekuga töötavate isikute iga-aastane tagasimakse;

2) kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud perioodilisi toetusi;

3) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;

4) riigi tagatisel antud õppelaenu;

5) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstavat stipendiumi ning sõidutoetust;

6) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;

7) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstud kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;

8) vajaduspõhist peretoetust.



Kui suur on VPPT?



VPPT suurus sõltub sellest, kas peres elab üks või rohkem lapsetoetust saavaid lapsi. Kui pereliikmete hulka kuulub üks lapsetoetust saav laps, on vajaduspõhise peretoetuse suurus 45 eurot kuus, kui perre kuulub vähemalt kaks lapsetoetust saavat last, on VPPT suurus 90 eurot kuus.



Kuhu pöörduda, kui soovin VPPT taotleda?



VPPT taotlust esitama ootame perekonna seda liiget, kellele makstakse lapsetoetust. Kuressaare elanikud saavad VPPT taotluse esitada linnavalitsuse sotsiaalosakonna kabinetis 124 esmaspäeviti 8.30–12, teisipäeviti 8.30–12 ja 13–16.30 ning kolmapäeviti 8.30–12 ja 14–18. Küsimuste korral kirjutage reelika.murd@kuressaare.ee või helistage telefonil 455 0549 või 5308 7515.

