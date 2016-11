Kuressaare Sõnumid

KS: Kultuurivara sai hooaja toetaja

Neljapäev, 03. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kuressaare Kultuurivara ja AS Kuressaare Sanatoorium sõlmisid koostöölepingu, mille alusel on Kultuurivara saanud esmakordselt hooaja toetaja. Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja sõnul on neil ka teisi häid toetajaid, kuid kogu hooajale laienev ja lepinguks vormistatud koostöö on esmakordne.



AS-i Kuressaare Sanatoorium üks omanikke, nõukogu esimees Laura Sohvie Liblik sõnas, et Saaremaa Spaa Hotellid on traditsiooniliselt kuulunud kohalike kultuuritoetajate hulka ning kui Tiiu Tammoja koostööettepaneku tegi, oldi kohe nõus kaasa lööma. “Teeme juba pikki aastaid koostööd ka teiste kultuuriasutustega, näiteks Kuressaare Linnateatriga ja oleme suurim majutuspakkuja Saaremaa Ooperipäevadel nii külalistele kui esinejatele,“ rääkis Liblik ja kutsus kõiki kultuurihuvilisi tutvuma teenustega, mis ei ole suunatud ainult majutuskliendile, vaid ka kohalikele. “Klientidelt on palju kiitust saanud restoran Nautica hõrgud road ning meie spaades pakutavad terviseteenused muutuvad järjest populaarsemateks. Kohalikke inimesi on toonud meie majadesse ka maalikunstik Juta Saadre tööd, mida eksponeerime hetkel Spaa Hotell Rüütli seintel. Aga meil on vaba seinapinda pakkuda ka teistele kunstnikele. Kellel huvi, võtke julgelt ühendust!“ viitas Liblik spaahotellide ja kultuurivaldkonna ühisosale.

Tiiu Tammoja avaldas vastalanud koostöö üle heameelt ja arvas, et hea koostöö puhul saavad toetust tunda mõlemad lepingupooled. Laura Sohvie Liblik võttis koostööle seatud otsused kokku, öeldes “Üks olulisi ootuseid on see, et elu Saaremaal sumiseks aina usinamalt!“ Autor: KS Neljapäev, 03. november 2016.AS-i Kuressaare Sanatoorium üks omanikke, nõukogu esimees Laura Sohvie Liblik sõnas, et Saaremaa Spaa Hotellid on traditsiooniliselt kuulunud kohalike kultuuritoetajate hulka ning kui Tiiu Tammoja koostööettepaneku tegi, oldi kohe nõus kaasa lööma. “Teeme juba pikki aastaid koostööd ka teiste kultuuriasutustega, näiteks Kuressaare Linnateatriga ja oleme suurim majutuspakkuja Saaremaa Ooperipäevadel nii külalistele kui esinejatele,“ rääkis Liblik ja kutsus kõiki kultuurihuvilisi tutvuma teenustega, mis ei ole suunatud ainult majutuskliendile, vaid ka kohalikele. “Klientidelt on palju kiitust saanud restoran Nautica hõrgud road ning meie spaades pakutavad terviseteenused muutuvad järjest populaarsemateks. Kohalikke inimesi on toonud meie majadesse ka maalikunstik Juta Saadre tööd, mida eksponeerime hetkel Spaa Hotell Rüütli seintel. Aga meil on vaba seinapinda pakkuda ka teistele kunstnikele. Kellel huvi, võtke julgelt ühendust!“ viitas Liblik spaahotellide ja kultuurivaldkonna ühisosale.Tiiu Tammoja avaldas vastalanud koostöö üle heameelt ja arvas, et hea koostöö puhul saavad toetust tunda mõlemad lepingupooled. Laura Sohvie Liblik võttis koostööle seatud otsused kokku, öeldes “Üks olulisi ootuseid on see, et elu Saaremaal sumiseks aina usinamalt!“

Veel artikleid samast teemast »