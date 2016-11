Kuressaare Sõnumid

KS: EAS toetab kesklinna kaas- ajastamist 2,8 miljoni euroga

Neljapäev, 03. november 2016.



Nädala alguses saabus kinnitus, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab linnavalitsuse projekti “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine“ 2,8 miljoni euroga.



Projekti eesmärgiks on Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas keskväljaku, turuplatsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi, raekoja taguse ala ning Lossi tänava üheks tervikuks integreerimine, mugava liiklusvõrgustiku loomine, jalakäijate­kergliiklejate ala ning avalikus ruumis kaubandus­teeninduspinna suurendamine, autoliiklusele kuuluva ala vähendamine ja südalinna aktiivseks aastaringseks kasutamiseks võimaluste loomine.



“Kuressaare kesklinn oma ajalooliste hoonete ning väga kompaktse ülesehitusega väärib senisest oluliselt rohkem esiletõstmist ning jalakäijatele avamist,“ sõnas linnapea Madis Kallas ja lisas: “Võidutöö “VAIP“ on seda väga hästi ka tabanud ning EAS-i toel on loodud kõik tingimused, et Kuressaare kesklinnast võiks saada üks ilusamaid ja funktsionaalsemaid linnasüdameid Eestis.“



Inimsõbralik ja esinduslik



Kuressaare Linnavalitsuse projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist piirkondade konkurentsivõime toetamise (PKT) meetme kaudu. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 3 300 455,88 eurot, sellest 2 805 387,49 eurot on toetus ja 495 068,39 eurot toetuse saaja omafinantseering.

Juunikuus otsustas linnavolikogu võtta perioodil 2017–2018 projekti omafinantseeringu katmiseks varalise kohustuse summas kuni 800 000 eurot, arvestades ka projekti mitteabikõlblike kuludega.



Praegu on linnakeskus ebaratsionaalselt kasutatud, ala teede ja platside osas tervikuna välja arendamata ning keskväljaku ülesehitus ja infrastruktuur on jäänud enam kui 50 aasta jooksul muutumatuks. Uuendustööde sihiks on saavutada inimsõbralik, kaasaegne, esinduslik ja ajaloolist pärandit rõhutav avalik ruum, kus on head tingimused toitlustus- ja kaubandusteenuste pakkumiseks ja mitmesuguste ürituste korraldamiseks, ning mis pakub meeldivat olemist ja tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele.



Aasta jagu eeltööd



2015. aastal viis linnavalitsus läbi avatud ideekonkursi “Kuressaare kesklinna avaliku ruumi arhitektuurivõistlus“, mis korraldati Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum“ raames. Võistluse eesmärgiks oli leida terviklik ruumiline lahendus

Kuressaare kesklinna peamiste tänavate ja platside arendamiseks. Ideekonkursi võitis Projekt Kuubis OÜ ideekavandiga “VAIP“, mille autoriteks on arhitektid Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik.



“See on justkui vaip linnapildis, mis loob keskväljakule linnaruumi, kus on eesõigus kergliiklejatel. Vaiba sillutis põimib omavahel keskväljaku eri küljed ja toob esile seda ääristavad ajaloolised hooned,“ avasid Tooms ja Männik kavandi märgusõna tähendust.



2016. aasta veebruaris korraldas linnavalitsus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses riigihanke “Kuressaare kesklinna avaliku ruumi projekteerimine ja autorijärelevalve teostamine“ ja pakkumuse esitamise ettepanek tehti ideekonkursi võitjale Projekt Kuubis OÜ-le. Maikuus kinnitas Muinsuskaitseamet kesklinna avaliku ruumi uue kujunduse projekteerimiseks muinsuskaitse eritingimused ja juuli alguseks koostas Projekt Kuubis OÜ ehituse eelprojektid.



Nüüd, kus on tulnud positiivne rahastamisotsus, koostab Projekt Kuubis OÜ põhiprojektid ning teeb ehitustööde perioodil ka autorijärelevalvet. Ehitaja ja omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks viib linnavalitsus tuleval aastal läbi riigihanked.

2017. aastal on kavas teostada Lossi tänava ehitustööd ning 2018. aastal keskväljaku ja turu ehitustööd. Projekti elluviimise lõpptähtajaks on 31.12.2018. Autor: KS Neljapäev, 03. november 2016.

