KS: Ehitushooaeg hakkab lõppema

Neljapäev, 03. november 2016.



Kui eelmise aasta märksõnadeks ehituses olid Ida-Niidu lasteaed, Kuressaare linna tänavavalgustusprojekt ja Slupi ringi ehitus, siis selle aasta mahukamateks ehitusobjektideks on olnud esiteks parklad (kaks Kudjape kalmistu parklat, Kitzbergi tänava ja Torni tänava parkla) ja teiseks Tallinna tänava rekonstrueerimine.



Eelmise aasta objektid on nüüd juba praktiliselt aasta aega kasutuses olnud ja eks igaüks saab anda neile ka omapoolseid hinnanguid. Mis puudutab tänavavalgustusprojekti, siis on astutud pikk samm edasi nii valgustuse kvaliteedi kui ka maksumuse osas (kvaliteedile saab anda subjektiivseid hinnanguid, kuid elektrienergia kulud on vähenenud umbes 60%). Samuti on olnud väga positiivne tagasiside Slupi ringi kohta, mis on eelneva olukorraga võrreldes tõesti täiesti uus tase. Ida-Niidu lasteaia kohta oskavad kindlasti kõige täpsema hinnangu anda seal töötavad inimesed ja lasteaialaste vanemad.

Sel aastal võeti tõsisemalt käsile parkimisolukorra parandamine linnaruumis.



Selle üheks põhjuseks on 2018. aastal lõppev Kuressaare kesklinna rekonstrueerimine, millega seoses kaob keskväljakult parkimise võimalus. Praegu on 2017. aasta investeeringute kavasse planeeritud Staadioni tänava parkla renoveerimine ja Tervisepargi parkla laiendus, kuna Staadioni tänava parkla ei vasta tänapäevastele tingimustele ja Tervisepargi parkla on jäänud lootusetult väikeseks. Edaspidi on plaanis otsida võimalusi uute parklate rajamiseks kesklinna piirile, et vähendada tänavatel parkimise vajadust.



Tallinna tänava rekonstrueerimisega lootsime alustada juunikuus, paraku venis tööde algus hankevaidluse tõttu ja reaalselt alustati töödega 16. augustil (praktiliselt kaks kuud plaanitust hiljem). Tänaseks on sõidutee osa Smuuli ringist kuni Mooni ristmikuni rekonstrueeritud ja liikluseks avatud, oma järge ootavad kergliiklusteed, mis peaksid asfaldi alla saama 8. novembriks. Lepingu järgi peab ehitaja Tallinna tänava täies ulatuses linnale üle andma 16. juunil 2017.



Järgmisel aastal tehakse ehitushange ja rekonstrueeritakse ka bussijaama ümbritsev teede kolmnurk: Tallinna tänav Ruubi poest Karja tänavani, sealt Pihtla tee Transvaali tänavani ja Transvaali tänav Pihtla teest Tallinna tänavani.

31. oktoobril saime rõõmustava sõnumi EAS-ilt Kuressaare keskväljaku ja Lossi tänava rekonstrueerimise rahastamise kohta. Nüüd on vaja 2017. aasta mai lõpuks jõuda valmis põhiprojekt, pärast mida saab korraldada ehitushanke ja järgmise aasta sügisel alustada ehitustöödega, et lõpetada need 2018. aasta jooksul.



Võib-olla saame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistada tõesti sellega, et Kuressaare linna piirilt kuni lossipargini on peatänav täies ulatuses rekonstrueeritud ning tagatud ohutu ja mugav liiklemine nii autodele, jalgratturitele kui ka jalakäijatele. Autor: Mart Mäeker Neljapäev, 03. november 2016.

