Kuressaare Sõnumid

KS: Hingedeajast ja südamega kuulamisest

Neljapäev, 03. november 2016.



November. Aasta kõige pimedam aeg, kus tuleb harjuda läheneva talve külma hingusega, kus sageli lõõtsuvad kurjad tuuled, kus uus kevad näib olevat talumatult kaugel... Paljud inimesed kogevad sarnaselt kaugetele esivanematele sel ajal nukrust, elujõu langust, lausa masendust. Mõttedki võivad muutuda alatoonilt rõõmutuks. Pimedus, kõledus ning külm seostuvad meie psüühikas kergesti surmaga, eks seetõttu rändavad muust ajast sagedamini mõtted kallite lahkunud lähedaste kalmudele.



Hingedepäeval süüdatud küünlaleek erineb kindlasti tähenduselt jõulutuledest, mis annavad märku väikeste sammudega lähenemisest valgele ajale. Just nüüd süüdatud küünlatuli juhib meid mõtetele elu kaduvusest ja surmaga seonduvast.



Meie kultuuris on surmal nii sügav tähendus, et sellele eriti ei söandatagi mõelda, vähem veel rääkida ja arutada. Kahju, et see nii on – pole kuigi harv, et lähedase surma järel leinava inimese juurde jääb kaastundega minemata, kuna lihtsalt ei teata, mida ütelda või kuidas käituda. Teadmatus tekitab aga ebamugavustunde ja see omakorda vältimise. Nii tunnevad leinavad inimesed end sageli väga üksildasena oma kurbade mõtetega. Ei tunta leinakäsitlust, seonduvaid tundeid peidetakse sügavale sisemusse, kardetakse need olevat ebakohased. Lein aga seeläbi vaid pikeneb ja kurvad mälestused ei anna kaua ruumi ilusale ja heale, mis meid samuti tegelikult ümbritseb. Lahkunust rääkida on aga ainus viis teda elavalt mäletada...



Surm tuleb meie juurde väga erinevaid radu pidi. Mõnikord on ta pääsemine vaevast ja valust, mõnikord julma ja saatusliku õnnetuse tagajärg. Ta võib saabuda ebaõiglaselt vara või siis, kui inimene igatseb teda juba ammu ja tõdeb, et aastaid on juba pea sajandi jagu – ju on siis siia ilmasambaks unustatud.



Vaid ühel juhul muutub surm kaasinimestele täiesti käsiteldamatuks. See on siis, kui inimene lahkub siitilmast omaenese käe läbi. Meie sündi me ise määrata ei saa. Paraku eluga hüvasti jätmise võimalus on meil kõigil kuskil tagatasku kõige sügavamas sopis olemas. Sellenigi jõutakse väga erinevaid teid mööda. Teinekord on sünnipärase eluinstinkti hülgamiseks väga kaalukaid põhjusi, näiteks lootusetult raske haigus. Eutanaasia ideed ja ka legaalsus on mõnedes arenenud riikides aktsepteeritud. Meil vastavad arutelud on aeg-ajalt küll tõusnud ja ületanud uudiskünnise, samas kuhugi jõudmata uuesti vaibunud. Eesti suitsiidisurmade statistiline näitaja vahel tõuseb, vahel langeb, kuid on paraku maailmas esimeste seas.



Oma panuse sellesse kurba ritta on lisanud saarlasedki. Selliste lahkumiste järel valdavad mahajääjaid rusuvad tunded, esiplaanil on kahetsus ja süü. Õigluse huvides peab siinkohal ütlema, et mitte alati ei ole need tunded õigustatud. Filosofeerima inimese vaba tahte ja õiguse üle oma elu üle otsustada võib jäädagi. Siiski on paljud enesetapukatse läbi teinud hiljem ellujäänuna tunnistanud, et kahetsevad oma rutakat otsust. Sest see on siiski vaid üks, kuid kahjuks lõplik võimalus lahendada mingi probleem oma elus. Muid käitumisviise on tuhandeid, hetkel aga puudus võime neid teisi lahendusviise taibata. Realistlik mõtlemine ehk kaine mõistus on sel hetkel ehk “ära”, vahel seda ka sõna otseses mõttes, kui lohutust on otsitud eluraskustes eriti viletsast abimehest, nimelt alkoholist.

Ometi on suuremal osal juhtudest kaasinimestel üht-teist võimalik ette võtta, ära teha, et elus pettunu olemise süngusesse väikestki lootusekiirt sütitada. Tuleb osata just nimelt seda elus pettumist ja ummikus olekut märgata. Paraku on siin nii nagu surmast rääkimisegagi – seda on nii raske ja justkui piinlik jutuks võtta. Või isegi võtta tõe pähe otsesõnalist ähvardust! Tegelikult piisab esmaselt enamasti vaid sellest, et inimene saaks kellegagi rääkides oma tunded panna sõnadesse, halvad mõtted välja ütelda, kas või end haletseda ja tühjaks nutta – ja märgata seeläbi, et peale surmavaliku on võimalik veel midagi muud.



Oluline on küsida otsekoheselt, ja kui inimene oma tunnetest-mõtetest räägib, siis lihtsalt kuulata teda hinnanguid andmata ning probleeme naeruvääristamata. Nimelt on meelemasenduses inimesele kõigele lisaks talumatu mõista, et isegi tema probleemid on tühised. Kui pärast ärakuulamist jääb endale tunne, et oht rääkija elule ei ole möödas, siis on hea leppida kokku, et uus päev tuleb ära oodata ja siis veel kord kõik läbi mõelda. Ehk tuleb pähe mõni tegemata tegu või kokkulepitud asi, mis inimesele võiks olla oluline. Lootuses, et aeg teeb siis oma. Ja ikka tuleks suitsiidiohtlikule inimesele püüda leida arstiabi. Depressioon, mille üheks sümptomiks on elutahte kadumine, on ennekõike tõsine haigus ja seda ravivad arstid.

Ülevat hingedeaega ja kallite inimeste südamega kuulamist!



Lia Hanso,

Kuressaare haigla

