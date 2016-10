Kuressaare Sõnumid

KS: Võlanõustamine kui sotsiaalteenus

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Võlanõustamisteenust reguleerivad sotsiaalhoolekande seaduse § 44-45 ja seega on võlanõustamine sotsiaalvaldkonda kuuluv kompleksne teenus, mis lähtub iga abivajaja vajadustest. Teenus on suunatud üksikisikutele, peredele ja leibkondadele, kellel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes iseseisvalt ei ole võimelised võlgasid reguleerima või võlgadest vabanema.



Võlanõustamisteenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Teenuse käigus abistatakse/nõustatakse isikut:

• võlakohustuste kaardistamisel;

• võlanõuete õiguspärasuse hindamisel;

• majapidamiseelarvete koostamisel ja järgimisel (nt majapidamisraamatu kasutuselevõtmine);

• säästliku majapidamise korraldamisel (nt soovitused elektrienergia säästlikuks kasutamiseks);

• täiendavate ressursside otsimisel;

• läbirääkimistel võlausaldajatega.



Ühtlasi on teenuse eesmärk ennetustöö ehk inimese toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine.

Kahjuks jõuavad inimesed liiga hilja võlanõustaja juurde ehk siis, kui võlanõuded on juba esitatud täitmiseks kohtutäituritele ning pangakontod arestitud.

Kõige tähtsam on, et inimene ei peidaks probleemide korral pead liiva all. Tihti on inimesed hirmul ja teadmatuses. Kiirlaenufirmad või kohtutäiturid mõnikord hirmutavad ja inimesed loodavad, et ühel päeval võlgnevust enam ei küsita, kuid tegelikult see nii ei ole. Laenudega raskustesse sattumisel on vajalik kohe ja kiiresti tegutseda, mitte jääda ootama või tegevusetult kohustusi eirata.

Autor: Reelika Murd, sotsiaalhoolekande spetsialist

Võlanõustamisteenusele saate registreeruda telefonidel 455 0549, 5308 7515 või e-posti teel reelika.murd@kuressaare.ee.

