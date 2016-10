Kuressaare Sõnumid

KS: Mõtleme kainelt!

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Käesolev viinakuu paneb tahes-tahtmata mõtlema alkoholile ja selle liigtarbimisele, loomulikult mitte positiivses võtmes.



Teatavasti on oktoober paljudele eestimaalastele stressirohke ja masendava perioodi algus, kuna enamasti on väljas juba pime, niiske ja kõle.



Sügis on ka hooajatöö tegijatele pinget tekitav, sest suvi, mil sissetulekud tavaliselt suurenevad, on läbi saanud ning käes on aeg, mil sissetulekud kas vähenevad või lakkavad. Selline olukord tekitab pingeid ning nõrgemad proovivad leida midagi enamat, milleks võib kahjuks osutuda lohutus alkoholist või muust mõnuainest. Selline ajaviide ei too aga positiivseid tagajärgi ei tarbijale endale ega tema kaaslastele. Kaasnevad tervisehädad, erimeelsused perekonnaliikmete vahel ja perevägivald, avaliku korra rikkumised, vargused jne. Samas ei ole kaugel ka jõuluaeg ning tohutu tarbimismaania ei lähe mööda ka alkoholiriiulitest. Koos tarbimismaaniaga on oht laenu- või võlakoormuse suurenemisele, vägivallale, õnnetustele…



Eelnimetatud probleemidele lahenduste leidmine ei ole kerge. Meil on psühholoogid, psühhiaatrid, AA-rühm (anonüümsed alkohoolikud), kus käivad koos alkoholisõltuvusest vabaneda soovijad, pereterapeudid, kes tegelevad peresiseste probleemide lahendamisega, võlanõustajad, kes abistavad võlgadest vabastamisega jne.



Et natukenegi mõelda, kuidas oleks võimalik iseennast, oma lähedast või sõpra aidata lahti saada alkoholi- või narkootikumidega seotud probleemidest, toimub Kuressaare päevakeskuses ja Kuressaare noortekeskuses peagi kogemustel põhinev teemakohane loeng. Loengule oodatakse rohket kuulajaskonda, sest eelpool mainitud probleemidest ja nende lahendamise võimalustest tuleb rääkima Villy Võrk.



Villy Võrk juhib Lootuse küla Järvamaa filiaali, kus ta aitab sõltuvuse küüsi langenuid, kelle abistamine kõikidel teistel abistajatel on ebaõnnestunud.

Loengu teema on „Rentslist imelisse ellu!“. Võrk räägib, kuidas Lootuse Külas on võimalik sõltuvust tekitavatest ainetest vabaneda, normaalsesse elukeskkonda tagasi pöörduda ning saavutada kaine mõtteviis. Et probleemi lahendusviisidest paremini aru saada, on kõigil võimalus sel päeval kohale tulla, kuulata, kaasa arutada ja küsimusi esitada.



Võib-olla oled just sina see, kes leiab endale uue tee, sest varem pole sa sellisest võimalusest kuulnud! Informatsiooni loengu toimumise kohta saab Kuressaare päevakeskusest ja noortekeskusest.



