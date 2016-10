Kuressaare Sõnumid

KS: Suuhügienist aitab hoida hambad terved ja ilusad

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Juba mõned kuud pakub Kuressaare hambapolikliinik muu hulgas ka suuhügienisti teenust, mida osutab Piret Mägi (pildil). Suuhügienist tegeleb põhiliselt profülaktiliste toimingutega, nagu hambakatu ja hambakivi eemaldamine, hammaste pärlipesu, igemehaiguste ennetamine ja ravi ning toitumise ja hügieenivõtete õpetamine, samuti hammaste valgendamise ja hambakaunistuste paigaldamisega. “Olen väga rahul, et meie majas töötab spetsialist, kes on väljaõppinud hambahügieenialaseks nõustamiseks ning teeb vastavaid protseduure,“ avaldas Kuressaare Hambapolikliinik SA juhataja Reena Reinväli heameelt.



Inglismaa kogemus



Erialased teadmised omandas Piret Mägi Inglismaal, kus ta õppis 2,5 aastat South London Academys suutervishoiu erialal. Õpingute kõrvalt praktiseeris ta Londoni kesklinnas parlamendihoone vahetus läheduses asuvas kliinikus. “Inglismaal on igas kliinikus suuhügienistid ja inimesed käivad regulaarselt, 2–3 korda aastas, hambaid puhastamas. Uus aeg lepitakse kokku juba viimasel suuhügienisti vastuvõtul,“ selgitas Mägi. “Londonis sain ka väga hea praktika, kuidas töötada inimestega, kellel on hirm hambaravi ees.“



Teenus igale eale



Suuhügienisti teenus on mõeldud kõigile, olenemata vanusest, ja nagu hambaarsti külastuseks, tuleb ka suuhügienisti vastuvõtule minekuks eelnevalt aeg kinni panna. Piret Mägi sõnul on mõeldav seegi, et tema jutule tuleb korraga näiteks mõni lasteaiagrupp, aga samamoodi oleks ta nõus oma teadmisi jagama ka haridusasutuses kohapeal.



“Väga oluline roll on lapsevanematel, et lastele hakataks juba varakult õpetama, kuidas hambad puhtad hoida, ja neid hambapesus aidata. Kahju on vaadata väikesi, 3–6-aastasi lapsi, kellel on hambad paksu katu all ja halvimal juhul juba lagunenud. Lapsed veel ei tea, kuidas hambad puhtana hoida ja kahjuks vanematel pole ka piisavalt teadmisi, oskusi või tahet.“



Ennetab probleeme



Piret Mägi hinnangul on inimeste suuhügieen kogu Eestis sarnane. “Õigetest suuhügieenivõtetest on kahjuks vähe teadmisi ja paljud ei kasuta hambaniiti ega hambavaheharjakest, mis on kaariese ärahoidmisel väga oluliseks osaks.“ Olukordi, kus suuhügienisti varase külastusega oleks saanud ennetada suuri hambaprobleeme, tuleb tema sõnul ette väga sageli. “Aga on ka neid inimesi, kes käivad regulaarselt kaks korda aastas suuhügienisti vastuvõtul ja omavad suuhügieenist õigeid teadmisi,“ tõdes Mägi. “Teeme ka kuuks ajaks kampaania, kus soodapesu, hambakivi eemaldus ja konsultatsioon maksavad kokku 45 eurot (tavahind alates 60 eurost) ja valgendamine ühel hambakaarel 50 eurot (tavahind 60 eurot).“ Kampaania kestab kuni 18. novembrini.

