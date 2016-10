Kuressaare Sõnumid

Spordikoolide ja erahuvi-koolide toetamisest

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Kuressaare linn on juba mitmeid aastaid toetanud laste ja noortega tegelevaid kolmanda sektori organisatsioone. Nii näiteks on alates 2004. aastast jagatud toetust linna eraõiguslikele spordiklubidele ja eraspordikoolidele ning alates 2005. aastast toetatud erahuvikoole. Spordiklubide toetamise korra kohaselt toimub taotlemine kord aastas ja toetust antakse 12 kuu peale, samas kui erahuvikoolid esitavad taotluse kaks korda aastas ja saavad toetust 9 kuuks. Erisusi on veelgi nii juhendajate kvalifikatsiooninõuetes kui treeningmahtudes ning pearaha arvutamise põhimõtetes.



Tänaseks päevaks on praktika toonud välja ka erinevaid tühimikke määruse rakendamisel, mistõttu vaatab linnavalitsus üle mõlema määruse sisu ja tingimused. Kuna mõlema määruse eesmärk on sarnane, siis on võetud suund ühtlustada laste ja noorte vaba aega sisustavate organisatsioonide toetuse andmise korda ning koostada selleks ühtne regulatsioon.



Oleme küsinud ettepanekuid ka seotud osapooltelt – spordiklubidelt ja erahuvikoolidelt, kes sel õppeaastal toetust saavad –, kuid ootame ka kõikide teiste teemaga seotud inimeste ettepanekuid. Ettepanekud palume saata Kuressaare linnavalitsuse haridusosakonda aadressil helen.vainula@kuressaare.ee.

