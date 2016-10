Kuressaare Sõnumid

KS: Uued töötajad linna süsteemis

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



3. oktoobril oli Kuressaare linnavalitsuses esimene tööpäev uuel rahandusnõunikul Diana Traumannil ja ökonomistil Katrina Keerdil ning Kuressaare Linnamajanduse juhataja ametikohale asus Mikk Tuisk.



Saaremaalt pärit Diana Traumann on lõpetanud Tallinna tehnikaülikoolis majandusteaduse erialal cum laude, spetsialiseerudes avaliku sektori majandusele, ja lõpetamisel on magistriõpe Tallinna tehnikaülikoolis majandusarvestuse erialal. Ta on töötanud rahandusministeeriumis riigivara osakonna spetsialistina ja 2014. aastast audiitorina BDO Eesti AS-is. Diana Traumanni kasuks rääkisid rahandusnõuniku ametikohale sobiv haridus, töökogemus avalikus sektoris ning meeskonna komplekteerimise ja juhtimise kogemus.



Kuressaarest pärit Mikk Tuisk on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja omandanud magistrikraadi transpordi­ehituse erialal. 2005. aastast on ta töötanud mitmetel ametikohtadel Maanteeametis. 2010. aastast töötas Tuisk hooldeosakonna peaspetsialistina. Viimasel töökohal oli tema peamine ülesanne Saare maakonna riigimaanteede seisundi järelevalve ja kontroll valdkonna eelarve üle. Ametikohale kandideerimisel rääkisid tema kasuks Kuressaare Linnamajanduse juhataja ametikohale vastav haridus, erialane töökogemus ja riigihangete läbiviimise kogemus.



Katrina Keerd on lõpetanud Lääne-Viru rakenduskõrgkooli majandusarvestuse erialal ja omandanud Eesti maaülikoolis magistrikraadi ökonoomika ja ettevõtluse erialal.

Ta on töötanud raamatupidaja ja struktuuriüksuse juhina ning 2015. aastal Saaremaale elama tulles asus ta tööle Vettel OÜ personali- ja töökeskkonnaspetsialistina.

Linnavalitsuse ökonomisti ametikohale kandideerides paistis ta silma erialase hariduse ja konkursi kodutöö poolest, milleks oli ettevõtte finantsandmete analüüs. Autor: KS Neljapäev, 20. oktoober 2016.Saaremaalt päriton lõpetanud Tallinna tehnikaülikoolis majandusteaduse erialal cum laude, spetsialiseerudes avaliku sektori majandusele, ja lõpetamisel on magistriõpe Tallinna tehnikaülikoolis majandusarvestuse erialal. Ta on töötanud rahandusministeeriumis riigivara osakonna spetsialistina ja 2014. aastast audiitorina BDO Eesti AS-is. Diana Traumanni kasuks rääkisid rahandusnõuniku ametikohale sobiv haridus, töökogemus avalikus sektoris ning meeskonna komplekteerimise ja juhtimise kogemus.Kuressaarest päriton lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ja omandanud magistrikraadi transpordi­ehituse erialal. 2005. aastast on ta töötanud mitmetel ametikohtadel Maanteeametis. 2010. aastast töötas Tuisk hooldeosakonna peaspetsialistina. Viimasel töökohal oli tema peamine ülesanne Saare maakonna riigimaanteede seisundi järelevalve ja kontroll valdkonna eelarve üle. Ametikohale kandideerimisel rääkisid tema kasuks Kuressaare Linnamajanduse juhataja ametikohale vastav haridus, erialane töökogemus ja riigihangete läbiviimise kogemus.on lõpetanud Lääne-Viru rakenduskõrgkooli majandusarvestuse erialal ja omandanud Eesti maaülikoolis magistrikraadi ökonoomika ja ettevõtluse erialal.Ta on töötanud raamatupidaja ja struktuuriüksuse juhina ning 2015. aastal Saaremaale elama tulles asus ta tööle Vettel OÜ personali- ja töökeskkonnaspetsialistina.Linnavalitsuse ökonomisti ametikohale kandideerides paistis ta silma erialase hariduse ja konkursi kodutöö poolest, milleks oli ettevõtte finantsandmete analüüs.

Veel artikleid samast teemast »