KS: Ühinemise rahvaküsitlus tuleb novembris

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Seoses seadusest tuleneva kohustusega selgitada välja Kuressaare linna elanike arvamus Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemise kohta Saaremaa vallaks korraldab Kuressaare Linnavalitsus novembris rahvaküsitluse.



Elektrooniline küsitlus toimub perioodil 7. november kell 10.00 kuni 10. november 2016 kell 20.00 veebikeskkonnas Volis, kuhu saab siseneda Kuressaare linna kodulehe www.kuressaare.ee kaudu (vajalik on ID-kaart või mobiili-ID).



Küsitluspunktides toimub küsitlus 11. novembril kell 10.00–18.00 ja 13. novembril 2016 kell 10.00–18.00. Liikumispuudega inimestel on nendel päevadel võimalik küsitluskast ka koju tellida (kuni kl 15.00), helistades elukohajärgsesse küsitluspunkti.



Küsitluspunkt nr 1

Tallinna tn 6, Kuressaare

kultuurikeskus. Telefon 452 0732

Küsitluspunkti piirkonda kuuluvad järgmised tänavad: Abaja, Aia 1-57 (paaritud numbrid) , Aia 2-52 (paaris numbrid), Aia käik, Allee, Anton Lutsu, August Kitzbergi, Haigla, Heina, Humala, Jaama, Junga, Kaevu, Kaevu põik, Kalda puiestee, Kaluri tee, Karja, Kase, Kastani, Kauba, Kesk, Kevade 1-41a (paaritud numbrid), Kevade 2-38 (paaris), Kitsas, Kivi, Kohtu 1-13 (paaritud numbrid), Kohtu 2-22a (paaris numbrid), Koidu, Kopli, Kotkapoja, Kraavi, Kullimäe tee, Kungla, Kuuse, Kõrre, Kõver, Lagle, Lasteaia, Laugu, Liiva, Loojangu, Lootsi, Lossi, Luha, Luige, Lydia Koidula, Madruse tee, Mere, Merikotka, Mierzejewski, Muru, Nooruse, Pae, Paju, Pargi, Pihtla tee 2b -18 (paaris numbrid), Pikk 1-23 (paaritud numbrid), Pikk 2-30 (paaris numbrid), Pilve, Pootsmani, Puusilla tee, Põik, Päikese, Pärna, Raekoja, Raiekivi tee, Ranna, Raua, Ravila, Roo, Roomassaare tee, Saue, Staadioni, Supluse puiestee, Suur-Põllu, Suur-Sadama, Suur-Sadama põik, Suve, Sõrve tee, Sügise, Tallinna 2-24 (paaris numbrid), Talve 1-65 (paaritud numbrid), Talve 2-88 (paaris numbrid), Talve põik, Tiigi, Tolli, Tolli põik, Tori, Transvaali 1-43, 50-56b, Turu, Tuule, Töö, Töökoja, Uus, Uus-Roomassaare, Vahe, Vahtra, Valguse, Vana-Roomassaare, Varju, Vesikaare, Veski, Veski põik, Vete, Videviku, Vikerkaare, Vuti, Väike-Põllu, Väike-Sadama.



Küsitluspunkt nr 2

Õie tn 2, Kuressaare Ida-Niidu lasteaed

Telefon 5612 5930

Küsitluspunkti piirkonda kuuluvad järgmised tänavad: Arhiivi, Arhiivi käik, Eha, Ida, Kaare, Kannikese, Karikakra, Karikakra põik, Kelluka, Kevade 43-55 (paaritud numbrid), Kevade 40–58 (paaris numbrid), Kirde, Kullerkupu, Kuressaare tee 23, 25, 27 ja 29 (loetletud numbrid), Lehe, Lillevälja, Marientali tee, Mesilase, Mooni, Niidu, Niidu käik, Nurmenuku, Nõmme 2, 4, 6 (loetletud numbrid), Pihtla tee 32 -36 (paaris numbrid), Pihtla tee 9-67 (paaritud numbrid), Piibelehe, Piiri, Parketi, Punga, Raja, Raudtee, Roopa, Rukkilille, Sinilille, Sirge, Tallinna 26-80a (paaris numbrid), Talve 71-93 (paaritud numbrid), Talve 90-114 (paaris numbrid), Transvaali 51, 60, 62, 64 (loetletud numbrid), Tulika, Uus-Karja, Õie, Ülase.



Küsitluspunkt nr 3

Hariduse tn 13, Saaremaa Ühisgümnaasium

Telefon 518 4814

Küsitluspunkti piirkonda kuuluvad järgmised tänavad: Aia 54-68 (paaris numbrid), Garnisoni, Hariduse, Juhan Smuuli, Jõe, Kadaka, Kalevi, Kalevi põik, Karl Ojassoo, Kibuvitsa, Kihelkonna mnt, Kiivitaja, Kingu, Kiriku, Kohtu 15-35 (paaritud numbrid), Kohtu 24-48 (paaris numbrid), Kohtu käik, Komandandi, Koondise, Lahe tee, Lepiku, Meierei, Metsa, Martin Körberi, Nurme, Odra, Papli, Pikk 25-81(paaritud numbrid), Pikk 32-86 (paaris numbrid), Põduste, Põhja , Rahu, Rehe, Ringtee, Ristiku, Rohu, Rootsi, Sepa, Suuresilla, Talli, Tallinna (paaritud numbrid), Tehnika, Tikutaja, Torni, Traktori, Vaikne, Vallimaa, Voolu, Väljaku.

