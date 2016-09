Kuressaare Sõnumid

KS: Valik ühinemise kohta tekkinud küsimusi

Neljapäev, 29. september 2016.



Miks peaks Kuressaare teiste omavalitsustega ühinema, ehkki linnal ei ole selleks seadusest tulenevat kohustust? Ühinemine on ajendatud Kuressaare soovist olla jätkuvalt Saaremaa arengu eestvedaja ja teha seda koos teiste saarlastega. Praegune omavalitsuskorraldus on ajale jalgu jäänud ning samamoodi jätkamine ei ole enam elanike huvides. Saaremaa toimib peaaegu kõigis valdkondades ühtse tervikuna, mille keskus asub Kuressaares, ning üks omavalitsus toetab sellist elukorraldust.



Milliseid muutusi toob ühinemine kaasa Kuressaare linnale ja linnakodanikele? Kas Kuressaare linn kaob ära?



Kuressaare jääb linnaks ka ühinemise korral ehk säilib asutusüksusena linnana. Kuressaarele jääb alles senine iseseisev sümboolika (vapp ja lipp) ning jätkatakse linna sünnipäeva pidulikku tähistamist. Riigilt saadava ühinemistoetuse abil on võimalik kiiremini korda teha Kuressaare lasteaiad, viia ellu linnastaadioni arendamise II etapp ning investeerida teistesse olulistesse objektidesse. Kuressaare linna ei juhi pärast ühinemist enam linnavolikogu ja linnavalitsus, vaid Saaremaa vallavolikogu ja Saaremaa vallavanem.



Kuidas valitakse suurvallale vallavanem, kes täidab vajadusel ka linnapea rolli?



Ühinemise korral toimuvad 15. oktoobril 2017 Saaremaa vallavolikogu valimised. Saaremaa valla esimese vallavanema valivad 31 vallavolikogu liiget.



Milline saab olema Saaremaa valla roll Eestis?



Kuressaare linna ja valdade ühinemise tulemusena tekkivast Saaremaa vallast saaks suurima territooriumiga vald Eestis. Kuna uus omavalitsus hõlmab nii tugeva maakonnakeskuse Kuressaare kui ka selle tagamaa mitmekümne kilomeetri ulatuses, on Saaremaa vallal võimalik olla Eestis teenäitajaks, kuidas arendada linna- ja maapiirkonda tervikuna. Saaremaa vald annab meie saare erinevatele piirkondadele võimaluse koos kiiremini areneda ja seista ühiselt saarlaste huvide eest.



On avaldatud arvamust, et suurvalla korral liiguvad investeeringud linnast maapiirkonda, samas on kuulda ka valdade elanike kartust, et raha koondub Kuressaarde. Kuidas on tagatud Saaremaa tasakaalustatud areng?



Ühinemislepingu üheks aluspõhimõtteks on see, et kogu Saaremaa valda arendatakse ühtse tervikuna. Kindlasti jälgivad selle põhimõtte täitmist lisaks elanikele ka Saaremaa eri piirkondadest valitud volikogu liikmed ning osavalla- või kogukonnakogude liikmed. Praegused omavalitsused on kokku leppinud investeeringutes, mida on vaja ühinemisjärgsetel aastatel Saaremaa valla tasakaalustatud arenguks teha. Need objektid on kirjas ühinemislepingu lisas.



Kas ja kuidas suudab Kuressaares asuv vallavalitsus tagada nii suurel territooriumil elavate inimeste teenindamise?



Inimestel on järjest vähem vaja linna- või vallavalitsusse kohale minna ning suurem osa suhtlusest toimub elektrooniliste kanalite vahendusel. Teenuste jaoks, mida on vajalik ja mõistlik pakkuda inimesele võimalikult kodu lähedal, moodustatakse ühinevate omavalitsuste keskustesse ning Kärlale ja Lümandasse 2–4 ametniku ja töötajaga teenuskeskused. Kuressaare kõrval saab suure valla teiseks keskuseks Orissaare, kuhu luuakse vähemalt 10 ametniku ja töötajaga teenuskeskus. Teisisõnu, Saaremaa valla elanikel on võimalik valida, millisesse teenuskeskusesse nad oma küsimustega pöörduvad.



Kus hakkab paiknema vallavalitsus ja kus koguneb volikogu?



Saaremaa vallavalitsus ja Saaremaa vallavolikogu hakkavad paiknema Kuressaares. Täpsemaid plaane tehakse pärast omavalitsuste otsuseid ühinemise kohta.



Kas pärast lõpliku ühinemisotsuse tegemist on ümberkorraldusteks piisavalt aega?



Pärast ühinemisotsust jääb uue valla sünnini veidi enam kui 9 kuud. See on piisav aeg, et teha kõik vajalikud ettevalmistused.



Kui suur on ühinemistoetus ja kuidas seda kavatsetakse kasutada?



Kui Saaremaal ühinevad Kuressaare linn ja 10 valda, siis on riigieelarvest makstav ühinemistoetus ligi 4,5 miljonit eurot, mida kasutatakse ühinemisega seotud kulude katmiseks ning ühinemislepingu lisas kajastatud investeeringute tegemiseks.



Miks on ühinemisleping nii üldsõnaline?



Ühinemisleping on põhimõtete kogum, millest peavad Saaremaa vallavolikogu ja vallavalitsus oma tegevuses järgmise nelja aasta jooksul lähtuma. Konkreetseid tegevusi ei olnud mõistlik lepingusse kirja panna, sest neid hakkavad kavandama ning ellu viima Saaremaa valla elanike poolt valitud volikogu ja vallavalitsus.



Kuidas saab linnakodanik teha ettepanekuid ühinemislepingu muutmiseks?



Ühinemislepingu osas saavad kõik soovijad teha kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, tähtajaks on 18. oktoober kell 12 (linn@kuressaare.ee või Tallinna 10, 93819). Samuti on kõik huvilised oodatud ühinemislepingu avalikule arutelule, mis toimub Kuressaare kultuurikeskuses 13. oktoobril algusega kell 17.15.



Kes garanteerib, et ühinemislepingust kinni peetakse?



Ühinemislepingust kinnipidamist saavad kontrollida nii Saaremaa valla elanikud, vallavolikogu liikmed kui ka osavalla- ja kogukonnakogude liikmed.



Kas ühinemisteemalise rahvaküsitluse tulemus on linnavolikogu jaoks siduv? Kui ei, siis miks seda korraldatakse?



Tegemist ei ole rahvahääletuse, vaid rahvaküsitlusega, mis korraldatakse elanike arvamuse väljaselgitamiseks. Küsitluse tulemus ei ole volikogule siduv ehk volikogu saab ühinemise heaks kiita ka juhul, kui rahvaküsitlusel osalenud inimesed seda ei toeta. Rahva arvamuse väljaselgitamise kohustus tuleneb seadusest.



Kust saab rohkem infot Saaremaa valdade ühinemise ja haldusreformi kohta?



Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu ja lepingu lisadega saab tutvuda linnavalitsuse kantseleis ja linna kodulehel www.kuressaare.ee/uus/saaremaa-uhinemislabiraakimised/ 2014. aastal alanud ühinemisläbirääkimiste dokumentatsioon on avalik maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/uhinemislabiraakimised. Täiendavat infot haldusreformi kohta saab lehelt www.haldusreform.ee.



Milline on haldusreformi ajakava?



I reformi omaalgatuslik etapp

• 1.07.2016 – jõustus haldusreformi seadus

• 1.10.2016 – kriteeriumitele mittevastavate omavalitsuste viimane võimalik aeg läbirääkimiste alustamiseks

• 1.01.2017 – tähtaeg volikogude ühinemise otsuste taotluse esitamiseks maavanemale

• 1.02.2017 – vabariigi valitsuse määrus omaalgatuslike ühinejate kinnitamiseks



II vabariigi valitsuse algatatud ühinemiste etapp

• 15.02.2017 – vabariigi valitsus teeb kriteeriumeid mittetäitvatele omavalitsustele ettepaneku ühinemiseks

• 15.05.2017 – omavalitsuste tähtaeg arvamuse esitamiseks vabariigi valitsuse ettepanekule

• 15.07.2017 – vabariigi valitsuse määrusega kinnitatakse vabariigi valitsuse poolt algatatud ühendamised.

