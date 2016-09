Kuressaare Sõnumid

KS: Saaremaa ühinemisest: olla või mitte olla...

Neljapäev, 29. september 2016.



... küsis kunagi üks tuntud Hamleti-nimeline tegelane, kellest usutavasti enamik meist on koolipõlves midagi kuulnud.



Kui alguses ka mõni omavalitsusjuht endamisi või avalikult oma koduvalla/-linna tulevikule mõeldes nii dramaatiliselt küsiski, siis Saaremaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste perioodil arusaamised teisenesid.



Nüüdseks on valdavalt Saaremaa omavalitsusjuhtidest koosnev seltskond mitmete abiliste toel, ühisel nõul ja jõul, läbi vaidluste ja kaalumiste, ületades mitmeid erimeelsusi, jõudnud meie olemise, omavalitsemise sisu ja vormi edasiarendamiseni Saaremaal.



Et siis Saaremaa vald saagu meie omavalitsemise pidamise viisiks ja vormiks.

Täna avaldatav Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping kajastab tegijate poolt oluliseks peetut ning on nende tegu ja nägu. Tänusõnad kõigile, kes selles protsessis rohkem või vähem kaasa lõid ja oma panuse andsid. Võtku hea kodanik seda dokumenti kui hetkefikseeringut, sest valmis on see dokument sama palju kui Tallinna linn.



Arutades seda ühinemist, on mitmed auväärsed inimesed öelnud, et Kuressaare linna meil siis enam pole. Tõsi, meil pole siis enam Kuressaare linna kui omavalitsusüksust. Asustusüksusena ei kao meie linn aga kuskile ja meile kunagi antud linnaõigusi ei kipu keegi ära võtma. Meil pole siis enam ka linnapead ja Kuressaaret esindab linnapeana VALLA vallavanem. Eks see ju pisut naljakas ole, aga Eesti elus toimub palju kurbnaljakamaidki asju. Nostalgitsejatel muidugi on kahju, sest on ju kena just oma linna linnapealt kodulinna sünnipäeval meie auväärse raekoja ees tükikest torti vastu võtta. Eks ta ole.



Elus on kindel see, et kõik on kulgemises, kõik muutub. Muutuvad ka meie ühiselu korraldamise viisid ja vormid. Need muudatused iseenesest ei sulge koole ega kultuurimaju, ei tee tühjaks külasid ega linnu. Eks kala otsi sügavamat vett ja koer rasvasemat laket. Mõned professionaalsed masinamehed teevad täna Posti Tõnul ühistus ära töö, mida omal ajal tegid kümned ja kümned inimesed. Ja üle ilma inimesed liiguvad töökohtadele lähemale, mitmekesisemate kultuuriliste võimaluste poole, paremate hariduslike valikute suunas, elamisväärsema elukeskkonna poole laiemalt. Nii on meil, nii on mujal.

