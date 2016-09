Kuressaare Sõnumid

KS: Tugeva keskusega võimekam Saaremaa

Neljapäev, 29. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Madis Kallas Neljapäev, 29. september 2016. TOIMIB ÜHTSE TERVIKUNA: Nii nagu ei ole Saaremaa omavalitsustel õhust vaadates näha konkreetseid piire, ei saa eristada ka suuri väljakutseid, probleeme ja võimalusi, mis oleksid rangelt ainult ühe või teise omavalitsuse omad. Linnapea Madis Kallas on näiteks toonud korraliku lennuühenduse, praamiliikluse, arstiabi kättesaadavuse, Saaremaa süvasadama jt teemad, mille eest praegu ei seista, lisaks väga palju teisi valdkondi. Sellel 2016. aasta suvel tehtud fotol on näha, et käivad ooperipäevade ettevalmistused ja seegi on näide Saaremaa tervikuna toimimisest, sest tegu ei ole mitte üksnes Kuressaare, vaid Saaremaa ooperipäevadega. Elu meie ümber on pidevas muutuses ja meie võimalus on sellega kohaneda või üritada iga hinna eest ujuda vastuvoolu. Kõik muutused seoses töökohtade liikumisega, seoses uusarendustega, seoses kiiremate ühendustega ja seoses infotehnoloogia arenguga on viinud meie linna ja saare elu võrreldes aastakümnetetaguse ajaga sootuks uutele alustele. Lisades siia riigipoolsed sammud meie elu korraldamisel, tuleb tunnistada, et praegu me üritame elada uues ajas vanade reeglite ja vanade mudelitega.



Oleme täna teelahkmel, kus on vaja valida, kas jätkame sama teed ning lepime vaikselt meile pakutuga või oleme ise muutujaks ning otsustame edaspidi oluliselt rohkem meie tuleviku üle ja oleme selle võrra tugevamad. Me vajame selleks aga julgeid otsuseid, mis on põhjendatud, aga ainult siis, kui need põhinevad loogilistel alustel ning ei ole kunstlikud.



Saaremaa omavalitsuste ühinemine on loogiline, kuna Saaremaa toimib ühtse terviku ja toimepiirkonnana sisuliselt kõigi näitajate puhul, alates tööjõust, meditsiinisüsteemist ja lõpetades transpordiühenduste ning turismiga. Oleme üksteisega niivõrd tugevalt põimunud.



Omavalitsuste piire ületavat asjaajamist on palju ja seda tuleb ainult juurde. Elanikkond on aina vähem ühe omavalitsuse keskne: sadade saarlaste elukoht ja töökoht asub erinevates omavalitsustes. Ühtne Saaremaa annab võimaluse paremini näha tervikpilti ja tegevusi koordineerida. Kuressaare linnapea ja omavalitsuste liidu juhina näen seda iga päev.



Tugeva strateegilise tasandiga omavalitsus on hetkel Saaremaa arengu suurimaks kitsaskohaks. Ülesaaremaalised teemad mängivad meie saare arengus üha suuremat rolli, aga neid ei suuda enam piisavalt suunata maavalitsus ega ühe töötajaga mittetulundusühing Saaremaa Omavalitsuste Liit.

Kohaliku omavalitsuse eesmärk on olla võimalikult tugev partner kõigile omavalitsuse teenuste tarbijatele kodanikust võimaliku investorini.



On oluline, et Kuressaare oleks tugev, sest sellest, kui võimekas ja atraktiivne on meie saare keskus, sõltub omakorda kogu Saaremaa tugevus. Sama kehtib aga ka vastupidi: Kuressaare saab olla just nii tugev ja edukas, kui tugev on Saaremaa. Ei ole võimalik, et linnast 45-minutilise autosõidu kaugusel asuv elu ei mõjuta elu linnas.



Näitame, et oleme ühtsed ja saame seda teha nii, et piirkondade identiteet jääb püsima ning piirkondade kaasatus on tagatud.



Meil on valida, kas kasutada ära Kuressaare ja Saaremaa maksimaalne arenguperspektiiv, milleks on andnud võimaluse haldusreform tugeva omavalitsuse moodustamise kaudu, või hoida iga hinna eest kinni piiridest, mis ei peegelda reaalsust.



