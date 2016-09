Kuressaare Sõnumid

Noortekeskuse tegemistest

Neljapäev, 15. september 2016.



Noortekeskuse tegevused on alati olnud mitmekülgsed ja omanäolised, tuues Saaremaa noorte igapäevaellu uusi oskusi ja võimalusi vaba aja sisustamisel, uut vaatenurka maailma avastamisel.



Käesolev aasta on märgilise tähendusega, sest 20 aastat huvikeskusena seda ülesannet täitnud asutus lõpetas tegevuse, jätkates alates 1. septembrist vaid avatud noortekeskusena. Kuressaare noorte huvikeskus on ajalugu, elagu Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam!



Viimase suve tegevusedki on ajalooks saanud. Suvi oli hoogne, kõiki ettevõtmisi ja üritusi üles lugedes saaks väga pika nimekirja. Olulisimatena võiks välja tuua kaheksandat hooaega kesklinnast randa kolimise, sest seal, kus on noored, tahab olla ka noorsootöötaja. Ilusa punkti rannanoortekale pani Kuressaare merepäevade laste- ja noorteprogramm, millest osavõtt oli erakordselt aktiivne.



Projektitegevustest paistsid silma kaks noortevahetust, millest üks toimus Portugalis, kus kokku said 55 noort Eestist, Maltalt, Poolast, Rumeeniast, Portugalist, Hispaaniast, Türgist ja Itaaliast, ning teine Eestis, milles osales 20 noort Hispaaniast, Tšehhist, Slovakkiast ja Eestist. Lisaks üks noortekohtumine Kuressaare ja Narva noorte vahel Kuressaares, mille teine osa näeb ette kohtumist sügisvaheajal Narvas. Projekte toetas Erasmus +.



4.–9. juulini toimus Kuressaare töömalev. 48 noort vanuses 13–16 aastat tegid kokku 952 tundi tööd Kuressaare linna allasutustes ja erinevates eraettevõtetes (MTÜ Kuressaare Campus, OÜ Javicar, OÜ Arensburg, OÜ GoSpa, Saaremaa Raadio OÜ). Malevale pani punkti kahepäevane lõpulaager Leisi vallas Tamme ökotalus.



Noortekeskuses said suvel käe valgeks ametikooli praktikandid Ene Ilver ja Katrin Niit, septembris lisandusid neile Marit Sillamägi ja Jaana Pukk. Multimeedia kujundaja ja graafilise disaini õpilastöödeena on valminud plakateid, flaierid, töös on noortekeskuse logo väljatöötamine jne.



Augusti alguseks sai praktikant Katrin Niidi abiga aga uue kuue noorte puhkeruum. Meeskonda kuulusid veel Liisa Niit, Liisa Veliste, Karoliina Pilden ja Tiina Krista Int. Leboruumi pidulik avamine toimus 10. augustil luuleõhtuga, mis kandis nime “Karikakra loterii”.



19. augustil korraldasime tänavatantsu töötoa. Töötuba viisid läbi Kerttu Luik ja Ketrin Rannamägi tantsukoolist JJ-Street. Neljatunnise trenni toimumisele panid õla alla Loomesuvila, mille hoovil tants aset leidis, ning Saaremaa Noorte Tugila.

Noortejaamal on aga palju põnevat ka ees. Oma tegevust jätkab pikaaegse rattaringi juhendaja kogemusega Anne Nelis, kes õppeaasta jooksul koolitab kõiki Kuressaare 3. klasside õpilasi juhilubade taotlemiseks. Autoring niisamuti – lubasid küll ei väljastata, kuid sõiduoskuse saavutavad kõik tasemel, mis lubab seda teha kohe, kui seadus võimaldab. Ring on mõeldud 13–18-aastastele noortele.



Alustavad vabaringid



Alustamas on ka vabaringid, milles osalemisega ei kaasne tasu ega lepinguid. Mänguring toimub esmaspäeviti algusega kell 16. Seal mängitakse laua- ja seltskonnamänge ja tehakse muudki huvitavat. Esimene kokkusaamine on 19. septembril, juhendaja Arnek Grubnik.



Kokandusringi ootame noori, kes soovivad õppida iseseisvalt süüa valmistama ning omandada selleks vajalikke oskusi ja teadmisi. Ring toimub kord nädalas kolmapäeviti kell 15. Esimene kohtumine on 21. septembril. Osalustasu 2 € kord, juhendaja Liisi Lõo.



Terviseklubis muudame tervislikud eluviisid elustiiliks. Vaimse ja füüsilise tervise teemadering on lai ja mitmekülgne, eesmärk on saavutada teadlikumad valikud noorte igapäevaelus. Ring toimub teisipäeviti kell 15, esimene kohtumine on 20. septembril, juhendaja Merlin Vares.



Karaokeklubi tegevusega anname noortele lauluhuviliste võimaluse laulda karaoket, mis tähendab enda väljalülitamist koolipäevast ning koos sõpradega vahvat ajaviidet. Ring toimub kord nädalas neljapäeviti kell 16, esimene kohtumine on 22. septembril, juhendaja Liis Kaal.



24. septembril kell 11–16 korraldatakse Komandandi noortekeskuses ja õuealal kirbuturg. Ootame ostma-müüma kõiki noori ja vanu, et leida korralikele seisvatele asjadele uus kodu. Lisainfo ja registreerimine: liisiloo.123@gmail.com

Ürituste eelinfona kinnitame taas Komandandi noortekeskuse hoones kinoõhtute ja diskode jätkumist. Et aga teha alanud õppeaasta veel ägedamaks, ootame kõiki noori jagama julgelt ka oma ideid ja soove, mis võiks ühes õiges noortekeskuses veel toimuda. Soovime, et noortekas oleks noorte nägu ja noorte tegu, noorsootöötajad on vaid toetavad abilised selle juures. Oleme avatud, ootame teid!

