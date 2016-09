Kuressaare Sõnumid

Tule päevakeskusesse!

Neljapäev, 15. september 2016.



Kuressaare päevakeskuse maja avati 1999. a jaanuaris. Päevakeskuse tegevused on osa Kuressaare Hoolekande tegevustest. Varem oli sihtasutusena tegutsev asutus iseseisev organisatsioon, kuid alates 1.07.2016 on Kuressaare Hoolekanne Kuressaare linnavalitsuse allasutus.



Asutuse eesmärk on osutada Kuressaare linna rahvastikuregistris olevatele eakatele, puuetega inimestele, toimetulekuraskustes isikutele ja peredele sotsiaalteenuseid nende toimetuleku säilitamiseks ja soodustamiseks ning huvitegevuse võimaldamiseks.



Meie päevakeskusesse on oodatud igas vanuses huvilised, kuid valdavalt külastavad päevakeskust pensionärid, kelle jaoks on maja kokkusaamispaik, et omavahel aktiivselt suhelda, sisustada vaba aega, võtta osa erinevatest huviringidest.



Huvilistel on võimalik osa võtta mälumängust, kus saab oma teadmisi proovile panna; osaleda algajate või edasijõudnute arvutiõppes; vaadata filmide pärastlõunal päevakeskuses ja mujal toimunud erinevatest üritustest salvestusi ning dokumentaal- ja teisi filme; käia kahes erinevas kunstiringis, mida juhendavad Aili Jung ja Elja Parbus; õppida kangastelgedel kudumist; osaleda eakate endi juhendatavates käsitööringides; käia tasulises algajate ja edasijõudnute inglise keele kursusel; osaleda erinevates liikumisringides, mille kohta saab informatsiooni otse juhendajatelt: pilates, tervisevõimlemine, ravivõimlemine, võimlemine, rivitants, jooga, kõhutants, seenioride tants.



Vähemalt kord nädalas toimuvad loengud või vestlused elulistel teemadel: tervishoiust, ohutusest, liiklusest, liikumisest, toitumisest, toiduvalmistamisest, reisimuljetest, sotsiaalvaldkonnast, kalendritähtpäevadest, keskkonnast jne. Kord kuus toimuvad kontserdid või etendused või laulu- ja tantsupärastlõunad või tähistatakse koos pidulikke tähtpäevi.



Päevakeskuses tegutsevad aktiivselt pensionäride ühendus ja Saaremaa seeniormeeste klubi, kes korraldavad põnevaid väljasõite nii Saaremaal, mujal Eestis kui ka välismaal ning on suureks abiks päevakeskuse ürituste korraldamisel. Igas kuus pakume silmailu uue kunstitööde näitusega. Samuti on keskuse külastajatel võimalik lugeda värskeid ajalehti, raamatuid ja neid koju laenutada; vaadata ELVI (videohooldusteenuse) saateid, kus toimuvad erinevad loengud, kontserdid, ühislaulmised, toolivõimlemine, mälumäng, raamatute ettelugemine ning palju muud. Lisaks kantakse üle päevakeskuses toimuvaid loenguid ja üritusi, mida on võimalik ka kodus vaadata; kasutada avalikuks kasutamiseks mõeldud arvutit all saalis.



Päevakeskuses on võimalik soodustingimustel lõunatada. Meil on rikkalik menüü ja maitsvad toidud, saab osta sooja toitu koju kaasa nii meie kui oma pakendis, süüa hommikusööki, juua kohvi või teed; pesu pesta; saunas või duši all käia; kasutada juuksuri- või iluteenust; mõõta kolesterooli, vererõhku, -suhkrut, üürida ürituste korraldamiseks ja isiklike tähtpäevade tähistamiseks päevakeskuse ruume.



Päevakeskuses käimine ja selle tegevustest osavõtt tagab pensionärile sotsiaalse ja füüsilise aktiivsuse, annab talle kogukonda kuulumise ja ühiskonnaellu kaasatuse tunde ning teadmise, et ta on siia alati oodatud ning et see ongi koht, kus väärikalt vananeda.



Kuressaare Hoolekanne pakub lisaks päevakeskuse teenusele veel igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust, kus teenuse saajatel kujundatakse iseseisvat toimetuleku- ja tööoskust, juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ning arendamisel, valmistatakse ette iseseisvaks elamiseks, et tagada nende sotsiaalne toimetulek ja integratsioon; avahooldusteenust eakatele ja puuetega inimestele, mida osutame isikutele kodustes tingimustes, mille raames pakume koduabi- ja isikuabiteenust, et aidata inimesel harjumuspärases keskkonnas toime tulla; tööpäevadel sooja toidu kojuviimise teenust u 270 inimesele, kellel on tervislikust seisundist, funktsioonihäirest või elukeskkonnast tingitult kõrvalabi vajadus; sotsiaaltranspordi teenust eakatele ja puuetega inimestele iseseisva toimetuleku toetamiseks ning võrdsete võimaluste tagamiseks osalemisel ühiskonnaelus; sotsiaaleluruumi teenust toimetulekuraskustes isikutele ja peredele; võimalust kasutada varjupaiga- ja turvakodu teenust; iseseisvat toimetulekut soodustavat sotsiaalteenust pikaajalistele töötutele esmaste tööharjumuste taastamiseks.



Kuressaare Hoolekandes pakutavate teenuste ja võimaluste kohta leiab infot päevakeskuse infostendidelt, aga ka helistades telefonil 453 3528 või meie kodulehel www.kuressaarehoolekanne.ee



Päevakeskuses tegutsevatesse ringidesse saab huviline registreeruda, võttes juhendajaga isiklikult ühendust või helistades alljärgnevatele kontaktidele:





Kõhutants – Reelika Adamson, 524 0107

Ravivõimlemine – Meida Faust, 5740 4264

Rivitants – Külli Teinberk, 5451 5977

Tervisevõimlemine, jooga ja seenioride tants – Õie-Laurielle Väli, 5663 1946

Pilates ja algajate võimlemine – Vika Viss, 5330 8173

Jooga – Haivi Kopliste, 513 6440, Katrin Kivi, 513 7511, Jaanika Kütt, 5390 0220

Tervisevõimlemine – võimlemisklubi Gymnastica, 520 3585

Eakate käsitööring – Asti Beljajeva, 455 7529

Kunstiring – Elja Parbus, 5687 1232

Kunstiring ja kangastelgedel kudumine – Aili Jung, 526 3705

