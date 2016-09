Kuressaare Sõnumid

Mai Takkis: Muutuste puhul on olulised kvaliteet ja efektiivsus

Neljapäev, 15. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: KS Neljapäev, 15. september 2016. Mai Takkis linnavalitsuses oma viimasel tööpäeval, 2. septembril. FOTO: Rita Tamm 2. septembril oli Kuressaare Linnavalitsuses viimane tööpäev kauaaegsel rahandusnõunikul Mai Takkisel. Ligi 23 aastat kestnud tööle pani Takkis väärika punkti, olles olulisel kohal innovatiivse dokumentide menetlemise süsteemi Envoice väljatöötamisel – koostööleping linnavalitsuse ja Envoice OÜ vahel sõlmiti 30. augustil.



Milliste märksõnadega saab võtta kokku Kuressaare Linnavalitsuses töötatud 22 aastat ja 8 kuud?



Märksõnadeks on huvitav, kiire ja tegus, motiveeriv, arendav, aga ka ametiga kaasnev põhjendamatu ülekohus.



Huvitav – palju uusi ja põnevaid väljakutseid. Mulle on alati meeldinud midagi välja töötada, edasi arendada ning siis töösse rakendada. Olgu see siis eelarvestamise või aruandluse süsteem, linna rahanduse organisatoorne pool või tegelemine linna kontserni rahanduse ja majandusega.



Kiire ja tegus – alati on olnud palju teha, ootel olnud tegevuste nimekiri oli pikk. Vahest liigagi pikk, mõtlemiseks ja analüüsimiseks olnuks teinekord vaja rohkem aega.



Motiveeriv – juhid on mind usaldanud ja andnud võimaluse linna rahandusvaldkonda enda parima äratundmise järgi arendada. Aastate jooksul rahanduses ja raamatupidamises toimunud muudatused ei ole lasknud mingilgi moel rutiini langeda.



Arendav – tegelemine erinevate valdkondadega on andnud mitmekülgse kogemuse. Kohaliku omavalitsuse tegevus, äriettevõtete kogemus läbi kontserni kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste ja muidugi kontserni rahandus ning majandus. Viimane projekt linnavalitsuses oli osalemine elektroonilise dokumentide menetlemise tarkvara Envoice väljatöötamisel.



Põhjendamatu ülekohus – kohaliku omavalitsuse ametnik on niigi alati ja juba ette süüdi kõikvõimalikes pattudes. Kuigi teed oma tööd südamega ja parimate teadmistega, leidub alati neid, kellel on õigus sinu oskustes kahelda ja sinu tegusid ning nende motiive hukka mõista. Abikaasa ameti ja kohalikus poliitikas osalemise tõttu seoti ka mind poliitika tegemisega ning süüdistati muuhulgas korruptsioonis.



Mida saab sellest ajast eriliselt esile tuua?



Hästi huvitavad olid kolm esimest aastat. Paljusid taasiseseisvunud Eesti omavalitsuste tegevust reguleerivaid seadusi alles koostati. Samas vajas igapäevane elu kiireid otsuseid ja tegusid. Paljud Kuressaare arengut tänaseni mõjutavad otsused jäävad just sinna aega. Näiteks ranna-ala arendamise algus, päevakeskuse ehitamine jt.



Tolle etapi olulisemaks saavutuseks pean linna eelarvele nii uue sisu kui vormi andmist, samuti eelarve koostamise protsessidesse juhtide kaasamist.

Järgmisi aastaid iseloomustavad mitmed olulised projektid. 2002. aastal valmis kultuurikeskus, mille arendamiseks kasutati erakapitali. Mõlemat partnerit rahuldava tööde korraldamise ja raha liikumise kokkulepete saavutamisele eelnesid konstruktiivsed, kuid vahel ka pingelised läbirääkimised.



Tulised vaidlused tollaste koalitsioonipartnerite Reformierakonna ja Isamaaliidu vahel toimusid spordikeskuse ehitamise rahastamise võimaluste valikute ümber. Algselt võeti volikogus vastu otsus kasutada ka seekord erakapitali. Isamaaliit soovis aga objekti rajada sihtasutuse vormi kasutades. Spordikeskuse ehitamiseks asutaski linn sihtasutuse Kuressaare Spordibaasid. Täna teame, et see variant osutus linnale oluliselt kasulikumaks (raha kokkuhoid umbes 2,6 miljonit eurot). Kasu on suurendanud ka pikka aega ülimadal olnud intressimäär.

Üks raskemaid ja vastuolulisemaid aegu oli seotud golfiala rajamisega endisele linna prügimäele Põduste jõe luhal. Linnakodanikud pidasid golfi võõraks ja üksnes rikastele mõeldud harrastuseks. Laiem majanduslik vaade eeldab aga piirkonna ja kogukonna kasu nägemist tulevikus. Tänaseks on golfiväljak üks Saaremaa kõige olulisem turismimagnet.



Kui jätta kõrvale kogu see negatiivne, millega protsessis osalenuid kostitati, tõi see aeg minu ellu huvitavaid inimesi ja kogemusi ning testis pingetaluvuse piire. Hea on meenutada tollast konstruktiivset koostööd linnavalitsuse kolleegidega ja AS-i väikeaktsionäridest nõukogu liikmetega.



Aastaid oli mõttes välja anda linnaelu kajastav teatmik. Alati nappis teostuseks aega, aga koos tublide abiliste Anu Varese, Gerli Prossi ja Kendi Paediga sai kaante vahele esimene teatmik 2015. aastal, teine ilmus 2016.



Viimase aja suurim ettevõtmine on seotud osalemisega kaasaegse ja tulevikku suunatud elektroonilise dokumentide menetlemise keskkonna Envoice arendamisega. Oleme kolleegidega varasemaltki teinud ettepanekuid meie kasutada olnud erinevate tarkvarade kasutajasõbralikumaks muutmisel, nüüd aga on rahandusosakonna töötajatel endal olnud esmakordselt võimalus kaasa rääkida toote väljatöötamisel.



Oleme koosöösse Envoice OÜ-ga panustanud aastate jooksul kogunenud tarkust ja kogemusi. Usun, et kõigile projektis osalevatele kolleegidele on olnud huvitav töötada koos erasektori ärksate ja kiirete noorte meestega. Linna poolt on projekti väga olulise sisendi andnud Eha Talvistu. Eha jääb ka edaspidi põhiliseks kontaktiks Envoice’i IT arendusjuhile Oliver Hansenile. Kindlasti tahan ka ise edaspidi Envoice’i tegemistes osaleda. Tore, et elu on mind kokku viinud mitmekülgse ja aktiivse tegija Jaanus Põderiga, tänu kellele on Kuressaarel võimalus sellises arendusprojektis osaleda.



Ma olen muutuste elluviimisel alati esmajärjekorras mõelnud töö kvaliteedile ja efektiivsusele ning võimalusele kasutada vabanenud tööaega sisulisematele tegevustele, näiteks analüüsideks, juhtide nõustamiseks jne. Tööprotsesside ja -korralduse efektiivsemaks muutumisega on kaasnenud ka märgatav rahaline kokkuhoid. Linna raamatupidamise tsentraliseerimise tulemusena hoiti kulusid kokku aastas umbes 35 000 eurot.



Ligi 23 aasta sisse mahub väga palju. Kõike ei saagi üles lugeda. On olnud nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi. Tehtud otsuste õigsust hinnates peaks aga alati silmas pidama ka konteksti ja aega, millal midagi tehti. Hea näide – 1997. aastal emiteeris linn ujuva intressimääraga võlakirju ja usaldasime turgu. Majanduskrahh Aasias kergitas intressimäärad kõrgustesse ja linn sai kahju.



Kuidas hinnata Kuressaare positsiooni võrreldes teiste Eesti linnadega?



Eks meie positsiooni teiste hulgas näitas ka Kuressaare koht omavalitsuste võimekuse pingereas. Kuressaare on olnud 2010–2013. aasta andmete põhjal omavalitsuste seas 10. kohal Tallinna, Tallinna lähivaldade ja Tartu järel. Pärast 2013. aastat sellist analüüsi enam ei teostatud. Eelarve koostamisel ja analüüsimisel hindame ja võrdleme end teiste meiega sarnaste linnadega ja oleme aluseks võtnud elanike arvu. Võrdleme eelkõige rahalisi näitajaid – eelarve andmeid, tulumaksu laekumist elaniku kohta, investeerimisvõimekuse indeksit, võlakoormust jne. Nendes võrdlustes ei pea Kuressaare ennast häbenema. Samas on ja peab olema alati arenguvõimalusi.



Millised on Kuressaare peamised murekohad?



Ega Kuressaare saa areneda ja liikuda oluliselt erineval moel kui muu Eesti või maailm. Paratamatult liiguvad inimesed töökohtade juurde, Eestis Tallinnasse, selle lähivaldadesse, ka Tartusse. Kuressaare on aga hinnatud ja turvaline elukeskkond. Siin on hea lapsi kasvatada ja koolitada, siin on hea veeta vanadusaastaid. Isiklikult arvan, et meie võimalus võiks olla selliste töökohtade loomine, mis võimaldavad töötada kus iganes, näiteks kasvõi infologistika.



Muuseas, 30. augustil Envoice OÜ ja Kuressaare vahelise koostöölepingu sõlmimisel (pildil) anti linnale lubadus tuua Envoice’iga seotud digitaliseerimise teenus tulevikus Kuressaarde. Hinnanguliselt võib tööd saada 15–20 andmetöötlejat. Tööjõu olemasolu kinnitab raamatupidajate konkurssidel osalevate inimeste arv.



Mida tahaksid öelda endistele kolleegidele?



Minu hinnangul töötab omavalitsustes küllalt palju nn “kiiksuga” inimesi, kes panustavad oma linna või valla arengusse rohkem kui neilt nõutakse ega küsi selle eest täiendavat tasu ega muid boonusi. Selliste inimeste motivaatoriks on peamiselt võimalus ise enda ja oma valdkonna arengut suunata ning vahel kuulda ka tunnustavad sõnu juhtidelt. Soovin kolleegidele jõudu ja jaksu ning sära silmadesse. Ärge unustage töötuhinas ka end, puhake ning võtke vahel aeg maha ja mõelge, mis on oluline. Lisaks võiks mõelda, mil on õige aeg elus midagi muuta.



Millist nõu annad Kuressaare uuele rahandusnõunikule Diana Traumannile?



Soovin Dianale kõigepealt edu ja rõõmu uues ametis. Rahandusnõuniku amet annab palju huvitavaid väljakutseid. Võimalik, et tal avaneb põnev võimalus kogu maakonda ühendava valla rahanduse struktuuri ülesehitamiseks ning tööle rakendamiseks. Samas peab oskama end hoida ja ei saa lasta “lainetel üle pea kokku lüüa”. Parim retsept selleks on alustada tegemisi algusest ja ühekaupa, mitte püüda saada teada kõike korraga ega teha kõike korraga. Tema toetuseks töötavad linnavalitsuse rahandusosakonnas pädevad ja tublid oma ala ning valdkonda hästi tundvad töötajad. Märksõnadeks on huvitav, kiire ja tegus, motiveeriv, arendav, aga ka ametiga kaasnev põhjendamatu ülekohus.Huvitav – palju uusi ja põnevaid väljakutseid. Mulle on alati meeldinud midagi välja töötada, edasi arendada ning siis töösse rakendada. Olgu see siis eelarvestamise või aruandluse süsteem, linna rahanduse organisatoorne pool või tegelemine linna kontserni rahanduse ja majandusega.Kiire ja tegus – alati on olnud palju teha, ootel olnud tegevuste nimekiri oli pikk. Vahest liigagi pikk, mõtlemiseks ja analüüsimiseks olnuks teinekord vaja rohkem aega.Motiveeriv – juhid on mind usaldanud ja andnud võimaluse linna rahandusvaldkonda enda parima äratundmise järgi arendada. Aastate jooksul rahanduses ja raamatupidamises toimunud muudatused ei ole lasknud mingilgi moel rutiini langeda.Arendav – tegelemine erinevate valdkondadega on andnud mitmekülgse kogemuse. Kohaliku omavalitsuse tegevus, äriettevõtete kogemus läbi kontserni kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste ja muidugi kontserni rahandus ning majandus. Viimane projekt linnavalitsuses oli osalemine elektroonilise dokumentide menetlemise tarkvara Envoice väljatöötamisel.Põhjendamatu ülekohus – kohaliku omavalitsuse ametnik on niigi alati ja juba ette süüdi kõikvõimalikes pattudes. Kuigi teed oma tööd südamega ja parimate teadmistega, leidub alati neid, kellel on õigus sinu oskustes kahelda ja sinu tegusid ning nende motiive hukka mõista. Abikaasa ameti ja kohalikus poliitikas osalemise tõttu seoti ka mind poliitika tegemisega ning süüdistati muuhulgas korruptsioonis.Hästi huvitavad olid kolm esimest aastat. Paljusid taasiseseisvunud Eesti omavalitsuste tegevust reguleerivaid seadusi alles koostati. Samas vajas igapäevane elu kiireid otsuseid ja tegusid. Paljud Kuressaare arengut tänaseni mõjutavad otsused jäävad just sinna aega. Näiteks ranna-ala arendamise algus, päevakeskuse ehitamine jt.Tolle etapi olulisemaks saavutuseks pean linna eelarvele nii uue sisu kui vormi andmist, samuti eelarve koostamise protsessidesse juhtide kaasamist.Järgmisi aastaid iseloomustavad mitmed olulised projektid. 2002. aastal valmis kultuurikeskus, mille arendamiseks kasutati erakapitali. Mõlemat partnerit rahuldava tööde korraldamise ja raha liikumise kokkulepete saavutamisele eelnesid konstruktiivsed, kuid vahel ka pingelised läbirääkimised.Tulised vaidlused tollaste koalitsioonipartnerite Reformierakonna ja Isamaaliidu vahel toimusid spordikeskuse ehitamise rahastamise võimaluste valikute ümber. Algselt võeti volikogus vastu otsus kasutada ka seekord erakapitali. Isamaaliit soovis aga objekti rajada sihtasutuse vormi kasutades. Spordikeskuse ehitamiseks asutaski linn sihtasutuse Kuressaare Spordibaasid. Täna teame, et see variant osutus linnale oluliselt kasulikumaks (raha kokkuhoid umbes 2,6 miljonit eurot). Kasu on suurendanud ka pikka aega ülimadal olnud intressimäär.Üks raskemaid ja vastuolulisemaid aegu oli seotud golfiala rajamisega endisele linna prügimäele Põduste jõe luhal. Linnakodanikud pidasid golfi võõraks ja üksnes rikastele mõeldud harrastuseks. Laiem majanduslik vaade eeldab aga piirkonna ja kogukonna kasu nägemist tulevikus. Tänaseks on golfiväljak üks Saaremaa kõige olulisem turismimagnet.Kui jätta kõrvale kogu see negatiivne, millega protsessis osalenuid kostitati, tõi see aeg minu ellu huvitavaid inimesi ja kogemusi ning testis pingetaluvuse piire. Hea on meenutada tollast konstruktiivset koostööd linnavalitsuse kolleegidega ja AS-i väikeaktsionäridest nõukogu liikmetega.Aastaid oli mõttes välja anda linnaelu kajastav teatmik. Alati nappis teostuseks aega, aga koos tublide abiliste Anu Varese, Gerli Prossi ja Kendi Paediga sai kaante vahele esimene teatmik 2015. aastal, teine ilmus 2016.Viimase aja suurim ettevõtmine on seotud osalemisega kaasaegse ja tulevikku suunatud elektroonilise dokumentide menetlemise keskkonna Envoice arendamisega. Oleme kolleegidega varasemaltki teinud ettepanekuid meie kasutada olnud erinevate tarkvarade kasutajasõbralikumaks muutmisel, nüüd aga on rahandusosakonna töötajatel endal olnud esmakordselt võimalus kaasa rääkida toote väljatöötamisel.Oleme koosöösse Envoice OÜ-ga panustanud aastate jooksul kogunenud tarkust ja kogemusi. Usun, et kõigile projektis osalevatele kolleegidele on olnud huvitav töötada koos erasektori ärksate ja kiirete noorte meestega. Linna poolt on projekti väga olulise sisendi andnud Eha Talvistu. Eha jääb ka edaspidi põhiliseks kontaktiks Envoice’i IT arendusjuhile Oliver Hansenile. Kindlasti tahan ka ise edaspidi Envoice’i tegemistes osaleda. Tore, et elu on mind kokku viinud mitmekülgse ja aktiivse tegija Jaanus Põderiga, tänu kellele on Kuressaarel võimalus sellises arendusprojektis osaleda.Ma olen muutuste elluviimisel alati esmajärjekorras mõelnud töö kvaliteedile ja efektiivsusele ning võimalusele kasutada vabanenud tööaega sisulisematele tegevustele, näiteks analüüsideks, juhtide nõustamiseks jne. Tööprotsesside ja -korralduse efektiivsemaks muutumisega on kaasnenud ka märgatav rahaline kokkuhoid. Linna raamatupidamise tsentraliseerimise tulemusena hoiti kulusid kokku aastas umbes 35 000 eurot.Ligi 23 aasta sisse mahub väga palju. Kõike ei saagi üles lugeda. On olnud nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi. Tehtud otsuste õigsust hinnates peaks aga alati silmas pidama ka konteksti ja aega, millal midagi tehti. Hea näide – 1997. aastal emiteeris linn ujuva intressimääraga võlakirju ja usaldasime turgu. Majanduskrahh Aasias kergitas intressimäärad kõrgustesse ja linn sai kahju.Eks meie positsiooni teiste hulgas näitas ka Kuressaare koht omavalitsuste võimekuse pingereas. Kuressaare on olnud 2010–2013. aasta andmete põhjal omavalitsuste seas 10. kohal Tallinna, Tallinna lähivaldade ja Tartu järel. Pärast 2013. aastat sellist analüüsi enam ei teostatud. Eelarve koostamisel ja analüüsimisel hindame ja võrdleme end teiste meiega sarnaste linnadega ja oleme aluseks võtnud elanike arvu. Võrdleme eelkõige rahalisi näitajaid – eelarve andmeid, tulumaksu laekumist elaniku kohta, investeerimisvõimekuse indeksit, võlakoormust jne. Nendes võrdlustes ei pea Kuressaare ennast häbenema. Samas on ja peab olema alati arenguvõimalusi.Ega Kuressaare saa areneda ja liikuda oluliselt erineval moel kui muu Eesti või maailm. Paratamatult liiguvad inimesed töökohtade juurde, Eestis Tallinnasse, selle lähivaldadesse, ka Tartusse. Kuressaare on aga hinnatud ja turvaline elukeskkond. Siin on hea lapsi kasvatada ja koolitada, siin on hea veeta vanadusaastaid. Isiklikult arvan, et meie võimalus võiks olla selliste töökohtade loomine, mis võimaldavad töötada kus iganes, näiteks kasvõi infologistika.Muuseas, 30. augustil Envoice OÜ ja Kuressaare vahelise koostöölepingu sõlmimisel (pildil) anti linnale lubadus tuua Envoice’iga seotud digitaliseerimise teenus tulevikus Kuressaarde. Hinnanguliselt võib tööd saada 15–20 andmetöötlejat. Tööjõu olemasolu kinnitab raamatupidajate konkurssidel osalevate inimeste arv.Minu hinnangul töötab omavalitsustes küllalt palju nn “kiiksuga” inimesi, kes panustavad oma linna või valla arengusse rohkem kui neilt nõutakse ega küsi selle eest täiendavat tasu ega muid boonusi. Selliste inimeste motivaatoriks on peamiselt võimalus ise enda ja oma valdkonna arengut suunata ning vahel kuulda ka tunnustavad sõnu juhtidelt. Soovin kolleegidele jõudu ja jaksu ning sära silmadesse. Ärge unustage töötuhinas ka end, puhake ning võtke vahel aeg maha ja mõelge, mis on oluline. Lisaks võiks mõelda, mil on õige aeg elus midagi muuta.Soovin Dianale kõigepealt edu ja rõõmu uues ametis. Rahandusnõuniku amet annab palju huvitavaid väljakutseid. Võimalik, et tal avaneb põnev võimalus kogu maakonda ühendava valla rahanduse struktuuri ülesehitamiseks ning tööle rakendamiseks. Samas peab oskama end hoida ja ei saa lasta “lainetel üle pea kokku lüüa”. Parim retsept selleks on alustada tegemisi algusest ja ühekaupa, mitte püüda saada teada kõike korraga ega teha kõike korraga. Tema toetuseks töötavad linnavalitsuse rahandusosakonnas pädevad ja tublid oma ala ning valdkonda hästi tundvad töötajad.

Veel artikleid samast teemast »