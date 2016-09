Kuressaare Sõnumid

Ultima Thule maraton toob starti üle 150 osaleja

Neljapäev, 15. september 2016.



Autor: KS Neljapäev, 15. september 2016. Laupäeval, 17. septembril kell 11 antakse Kuressaare lossihoovis start esimesele Ultima Thule maratonile. Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas kulgeval rajal on võimalik joosta nii maratoni kui ka poolmaratoni ning 21,1 kilomeetrit saab läbida ka käies või kepikõndi tehes.



Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul on korraldajate esimene eesmärk ehk 100 osalejat tänaseks 1,5-kordselt saavutatud. See, kas jooksurajal on kiirem maratoni idee autor Rasmus Kagge või linnapea, selgub 17. septembril, kui mõlemad mehed jooksevad poolmaratoni.



“Sportlase hing ei ole kusagile kadunud ning loodan finišisse jõuda vähemalt koos Rasmusega,” rääkis Kallas ja lisas: “Tegelikult oleme mõlemad võitnud juba enne starti asumist, sest Rasmuse idee on ellu viidud ning Kuressaare ja Saaremaa on Ultima Thule maratoni näol juurde saanud uue ürituse.”



Rasmus Kagge sõnul on ta ääretult tänulik Kuressaare linna juhtidele, kes maratoni idee teoks tegid. “Nüüd on kõik saarlaste kätes, sest nendest sõltub, kui suureks Ultima Thule maraton Eestis ja maailmas mängitakse,” rääkis Kagge ja lisas, et loodetavasti ei taha keegi piirduda sellega, et Ultima Thule maraton jääb ühekordseks ettevõtmiseks. Rasmus Kagge: “Spordituristide arv maailmas kasvab ning erinevad liikumisüritused meelitavad ligi tuhandeid osalejaid, kuid Saaremaal ei ole veel oma suurt massispordiüritust. Minu arvates võiks selleks saada just Ultima Thule maraton.”



Kagge sõnul on esimese aasta eesmärk käivitada arutelu, millal võiks Ultima Thule maraton toimuda, et see sobituks maailma spordikalendrisse, ja kuidas teha seda nii, et maraton meelitaks Saaremaale külalisi mitte ainult Tallinnast ja

Jõgevalt, vaid ka Uus-Meremaalt ja Kanadast.



14. septembri hommikuks oli esimesele Ultima Thule maratonile registreerunud 155 osalejat: 34 maratonile, 64 poolmaratonile ja 57 21,1 km käimisele/kepikõnnile. Registreerumislingi ja rajakaardid leiab Ultima Thule maratoni Facebooki lehelt https://www.facebook.com/UltimaThuleMaraton. Eelregistreerimine kestab 15. septembri hilisõhtuni (osavõtutasu 15 eurot), kuid ennast saab kirja panna ka laupäeval enne starti lossihoovis (osavõtutasu 20 eurot on võimalik kohapeal maksta vaid sularahas).



Kõik lõpetajad saavad diplomi ja medali (pildil, logo kujundas Raul Vinni), mis on valmistatud Kuressaares Sporrong Eesti OÜ-s, ning maratoni ja poolmaratoni kolme kiiremat mees- ja naisjooksjat autasustatakse meenega. Auhindu loositakse välja ka kõigi startijate vahel ning samuti on eraldi loosiauhinnad vähemalt nelja osalejaga asutuse, ettevõtte või spordiklubi esindustele.



Ultima Thule maratoni rada kulgeb peamiselt Kuressaare ja linna lähiümbruse kergliiklusteedel, tervisepargis, Kudjape-Upa terviserajal, Mereranna teel ja Lillekülas, samuti joostakse Roomassaare poolsaarel, Lilbi, Kärdu ja Vaivere külasid läbivatel ning Muratsi sadamasse viival teel.



Kõik saarlased ja saarlaste sõbrad on laupäeval oodatud nii lossihoovi kui ka raja äärde maratonist osavõtjatele kaasa elama ning neid ergutama.



Kergliiklejatel ja autojuhtidel paluvad korraldajad 17. septembril kell 11–17 olla tavapärasest veelgi tähelepanelikum ning arvestada teedel liikuvate jooksjate ja kõndijatega. Samuti palutakse hoida jooksurajal ja selle läheduses koerad rihma otsas.



