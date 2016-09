Kuressaare Sõnumid

Kiibista ja registreeri lemmikloom tasuta

Neljapäev, 15. september 2016.



Kuressaare Linnavalitsuse, Eesti Loomakaitse Seltsi ja Varjupaikade MTÜ koostöös jõuab üleriigiline lemmikloomade kiibistamise ja registreerimise kampaania "Kiibi või kaota!" ka sel aastal Kuressaarde.



Kampaaniaüritusel, mis toimub 24. septembril kell 12–15 reisibusside parklas (A. Kitzbergi 2a), saavad 100 esimest kohaletulnud linnakodanikku oma lemmiklooma tasuta kiibistada ja kaugemalt tulnutele kehtib soodushind 5 eurot. Lisaks registreeritakse värskete kiibisaajate andmed üleriigilisse lemmikloomaregistrisse. Tavapäraselt maksab kiibistamine keskmiselt 20 eurot.



Riisitera suurune mikrokiip paigaldatakse süstlatorkega looma naha alla ja see on võrreldes kaelarihma külge kinnitatava infosedeliga oluliselt püsivam variant. Kiip on väike elektronseade, mis on inertne, ei kiirga midagi ega erita kahjulikke aineid ning sellele on kantud 11-kohaline kordumatu numbrikombinatsioon, mida saab lugeda spetsiaalse lugejaga.



Kiibi paigaldamine on kiire, valutu ja loomale täiesti ohutu ja seda olenemata looma vanusest ja tervislikust seisundist. Vastavalt Kuressaare linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale on looma märgistamine mikrokiibiga Kuressaare lemmikloomapidajale kohustuslik.



“Iga vähegi liikuvam lemmikloom, nagu näiteks koer, kass, tuhkur või küülik, peaks olema varustatud nahaaluse kiibiga, mis kestab terve looma eluea ja aitab eksinud lemmiku tagasi koju. Viimast muidugi juhul kui kiibi ja loomaomaniku andmed on kantud vähemalt ühte üleriigilisse registrisse,” ütles Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll ning tõdes: “Kahjuks ootavad oma saatust varjupaikades mitmed tänavalt ära toodud loomad, kellel puudub kiip või kelle kiibi andmeid üleriigilistest lemmikloomaregistritest ei leia.”



Eestis on üle saja lemmikloomaregistri, millest vaid kolm on üleriigilised: Eesti lemmikloomaregister, kohalike omavalitsuste lemmikloomade register ja Eesti Kennelliidu register.



